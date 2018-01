Experto revela que guerra contra el narco empobreció a los mexicanos

Por Valentina González

La guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón en 2006 dejó desempleo, reducción en los ingresos, aumentó la informalidad y se incrementó el consumo de alcohol y tabaco, según una investigación realizada por el Dr. Alberto Javier Iñiguez Montiel, de la Escuela de Economía de la Universidad de Tokio.

Durante el seminario de investigación 'Guerra del narco en México y su impacto en el bienestar', organizado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, el investigador mexicano señaló que los salarios de los hombres durante el gobierno de Calderón se redujeron 2.13%; mientras que sus ingresos disminuyeron 2%. En el caso de las mujeres, los salarios cayeron 0.55%, mientras que sus ingresos, 1.11%.

“Las áreas afectadas fueron regiones específicas. Alrededor de 10% de las municipalidades en México sufrieron un conflicto severo relacionado con el narcotráfico. Encontramos que durante el gobierno de Calderón se redujeron los trabajadores asalariados formales en las áreas afectadas”, explicó Íñiguez, quien tomó como variable principal del estudio la política de arresto e incluso abatimiento de líderes de las organizaciones criminales, durante la lucha que emprendió Calderón.

Los estados que resultaron más afectados fueron los del norte del país, así como Guerrero, Michoacán, es decir, las entidades productoras de drogas y en donde existe trasiego de las mismas.

Al respecto, explicó que se incrementó el empleo por cuenta propia (0.34%) y el trabajo familiar (0.11%). El porcentaje de hombres asalariados formales se redujo 0.4%, mientras que el trabajo asalariado formal de las mujeres se redujo 0.26%, lo cual significó que hubo una reducción del empleo formal asalariado.

En el estudio denominado 'Local violence, market transactions and living standard: disruptive impact of the mexican drug war, 2001-2012', el investigador mexicano documentó que el ingreso total de las familias afectadas por la guerra contra el narco que emprendió el gobierno panista cayó 2.43%. Mientras que el gasto total se redujo 1.58%.

“La parte fundamental de la reducción del gasto fue vía gastos del hogar, y temas relacionados con el ocio y tiempo libre. De hecho, los gastos de celulares e internet se redujeron hasta 6%. Los hogares bajaron el gasto para poder compensar la disminución de sus ingresos (2.5%), durante los años de guerra”, dijo el economista ante académicos de la Ibero.

Sin embargo, el consumo de alcohol y tabaco subió 2.5%, es decir, fue la única categoría que se incrementó en estas zonas. "Esto resulta interesante porque probablemente esto tenga un efecto negativo en la salud si se traslapa a largo plazo". En tanto, el consumo de los bienes producidos en el hogar creció 3%, en especial los cultivos de hortalizas.

