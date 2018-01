Ley de Seguridad Interior no beneficia a ciudadanos ni a militares: CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó esta tarde de viernes su acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Señalando que la forma que quedó redactada no ofrece beneficios a los ciudadanos ni al personal militar que participe en acciones relacionadas a la seguridad.

La medida legal es contra distintos artículos de la ley por la posibilidad de que se vulneren derechos y libertades básicas, además de afectar el diseño, equilibrio y facultades establecidas constitucionalmente entre la Federación y los estados, las instituciones, órganos del Estado y poderes.

Además, el ministro Jorge Pardo Rebolledo admitió el recurso que este jueves presentaron 171 diputados para invalidar la ley, por lo que el Congreso y el Poder Ejecutivo tendrán 15 días hábiles para rendir informes y enviar a la Corte todos los antecedentes del proceso legislativo.

Aunque la admisión en la Corte no suspende la vigencia de la ley, el presidente Enrique Peña Nieto informó la tarde que la promulgó que no emitiría ninguna declaratoria de protección para dicha ley, hasta que la Suprema Corte no resolviera las acciones de inconstitucionalidad.

Asimismo, la mañana de este viernes presentaron el trámite 49 senadores de oposición, entre los que se encontraba el coordinador del PRD en el Senado, Luis Sánchez, junto a sus compañeros de bancada Isidro Pedraza y Angélica de la Peña.

Por otra parte, asistieron el líder del grupo parlamentario del PT-Morena, Manuel Bartlett, los petistas Zoé Robledo y David Monreal, y el panista Ernesto Ruffo Appel. El perredista Luis Sánchez comentó que buscan que se invalide toda la ley por considerarla inconstitucional y violatoria a los derechos humanos.

Con información de Excélsior y La Silla Rota

