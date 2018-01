En dos años feminicidios incrementaron 72%

Los feminicidios en el país se incrementaron 72.49%, al pasar de 389 a 671 las carpetas de investigación de 2015 a 2017, revelaron cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

La dependencia reveló por primera vez estos datos con una perspectiva de género, los cuales representan la existencia de por lo menos mil 816 víctimas de este delito en todo el territorio nacional.

Tan sólo en 2017 se abrieron 671 carpetas por el delito, además se registraron 696 víctimas en donde Sinaloa encabeza la lista con 84 casos; Veracruz, 80; Oaxaca, 63, y el Estado de México, 61.

Lesiones a mujeres

En lo que respecta a las presuntas víctimas de lesiones dolosas el aumentó fue de 8.17%, al pasar de 56 mil 422 a 61 mil 35.

En este rubro se registró un alza entre 2016 y 2017, de 18.58%, ya que pasó de 51 mil 471 a 61 mil 35 víctimas por lesiones dolosas.

Cifras que invisibilizan

María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, advirtió que muchas veces estas cifras invisibilizan la situación real que vive la sociedad con esta problemática, pues los números oficiales aveces distan mucho de la realidad.

Esto, debido a que las autoridades no abren las carpetas de investigación por feminicidio, sino como una ejecución más, lo que provoca que se genere una cifra negra.

Detalló que el año pasado, en seis meses, el Observatorio registró 914 mujeres asesinadas en la mitad del país y de éstas, menos de 44% se inició una investigación por feminicidio, en tanto que en 2016 fueron ejecutadas más de mil 400, en la mitad del país y menos de 600 casos se investigaron por ese delito.

"No se está acreditando el delito y no es así como van a solucionar el problema. Si no visibilizan los factores que originan por qué las mujeres están siendo asesinadas no tendremos claridad. Ese es el desafío de información estadística, a veces aparecen las cifras para que olvidemos cómo está la situación y difícilmente encontramos las características de cómo se acreditó el feminicidio", dijo.

En entrevista con Publimetro mencionó que en la mayoría del país el nivel de violencia y delitos ponen en vulnerabilidad a las mujeres, en tanto que algunas entidades no acreditan el tipo penal y como ejemplo mencionó Oaxaca, Puebla, Yucatán, Tamaulipas y Michoacán.

"Siempre es importante tener cifras, pero me parece que hay que ser muy cuidadosos, al estar en campo me doy cuenta de hoy en día si la desaparición de una mujer no se reporta de inmediato las encuentran asesinadas. Es importante tener la claridad no de datos brutos sino que esta información se analicen para saber qué están reflejando y que permita entender la política pública de prevención y que la investigación criminal se tiene que ir adecuando a una realidad de violencia cada vez más compleja en el país y que las mujeres son los más vulnerables", precisó.

Las entidades con más víctimas:

Sinaloa 84

Veracruz 80

Oaxaca 63

Edomex 61

Nuevo León 43

CDMX 39

Sonora 32

Chiapas 31

Morelos 30

Jalisco 28

Tabasco 28

Puebla 27

Hidalgo 20

