Si México combate al cambio climático, el mundo tendría a quien copiar: Rajendra Pachauri

Rajendra Pachauri, premio Nobel de la Paz en 2007 por su lucha contra el cambio climático, considera que México tiene la oportunidad de ser un país vanguardista en la lucha contra el calentamiento global a pesar de ser vecino de Estados Unidos, país que bajo el mandato de Trump se retiró del Acuerdo de París.

Ahora, dice en una entrevista con Publimetro el ex presidente del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de la ONU, los mexicanos pueden asumirse como mexicanos y no como americanos de segunda clase, por lo que es necesario que el país emprenda políticas públicas que le hagan frente al cambio climático, antes que estar preocupados por lo que deje de hacer Estados Unidos. De no ser así, advirtió, México sufrirá grandes consecuencias ambientales.

Usted ha comentado que en 2020 las emisiones contaminantes deben disminuir, si no las consecuencias del cambio climático serán terribles. ¿Qué tipo de consecuencias se podrían generar?

—Ya podemos ver signos de esas consecuencias actualmente. El nivel del mar es 20 centímetros más alto de lo que era a principios del siglo pasado. Tratemos de imaginar países que son islas o áreas bajas como Bangladesh y lo que esto significa para ellas, pues cada vez que hay una tormenta o un huracán, la extensión de daño es mucho mayor y peor. Podemos ver estos eventos extremos como las lluvias torrenciales, el clima seco, las olas de calor y está a punto de ponerse peor. Es posible que alcancemos un punto de quiebre, después del cual seremos incapaces de parar los eventos que tengan lugar. Entonces tendremos un tiempo límite de oportunidad, si no actuamos ahora, claramente estaremos desencadenando desastres para muchas personas en los años por venir, hay que hacer algo rápido.

¿Quién tiene mayor responsabilidad, las empresas o los hábitos de las personas?

—Yo pienso que todos somos responsables, porque después de todo, aunque sean las grandes compañías las que fabrican los productos y los servicios cuya producción requiere de muchos combustibles fósiles, nosotros compramos esos productos. Pienso que si el público estuviera más preocupado, no consumiría esos artículos, pues implican un gran incremento en las emisiones de dióxido de carbono. Claro que las grandes empresas tienen mucho poder y también poder publicitario. Han logrado influir en el comportamiento humano, de tal modo que nos hemos convertido en una sociedad consumista. Lo único que queremos es consumir más y más, usar más y más y desechar cosas más y más, y esa es una filosofía muy dañina. Entonces necesitamos cambiar eso, a través de las personas, individualmente pero, sobre todo, a través de los jóvenes. Tengo mucha fe en que es la juventud del mundo la que puede traer el cambio.

¿Qué acciones concretas deben realizar los ciudadanos para disminuir las emisiones contaminantes?

—Hay que voltear a ver nuestro estilo de vida: vamos a los centros comerciales, no deseamos comprar nada en particular, algo nos llama la atención, quedamos deslumbrados, lo compramos, tal vez es una pieza de ropa que usamos unas tres o cuatro veces y que luego desechamos. Entonces tenemos que ser capaces de cambiar nuestros hábitos, tenemos que ser conscientes del camino que estamos siguiendo y empezar a transformarlo.

La gente quiere coches y muchas veces vemos autos que son ocupados por un sólo pasajero, ese es un terrible desperdicio. ¿Por qué no podemos caminar más, usar bicicleta y transporte público? Claro que es verdad que el gobierno es responsable de proveernos de un buen sistema de transporte público y no todos los lugares tienen un buen funcionamiento en los sistemas de transporte. Pero incluso eso puede cambiarse si las personas lo exigen. Entonces creo firmemente en que el cambio debe empezar con el individuo. Mahatma Gandhi solía decir: “Sé el cambio que quieras ver en el mundo”. Entonces, si quieres que el mundo cambie, primero debes hacerlo tú.

Ha señalado que México se puede convertir en líder en la creación de energías limpias. ¿Cómo puede hacerlo? Más cuando comparte frontera con Estados Unidos, país que precisamente se retiró del Acuerdo de París.

—Yo siempre he creído que Donald Trump les está haciendo un gran favor, porque ahora los mexicanos pueden empezar a pensar como mexicanos y no como americanos de segunda clase. Creo que con esto que está pasando en los Estados Unidos, muchos gobiernos, al ver a Donald Trump ir en determinada dirección, deciden tomar el camino contrario. Y creo que México debe darse cuenta de que son una sociedad muy diferente, con cultura y tradiciones propias. Cuando Trump dice algo, ustedes quieren ser diferentes y quieren ser diferentes porque están preocupados por las posibilidades. Yo estaba en Bolivia hace dos años y ahí se venera y se agradece a Pachamama. La Tierra es nuestra madre y si dañamos a nuestra madre, ¿a dónde iremos? No puedes ir a buscar una segunda madre, sólo existe una.

¿La cercanía con Estados Unidos, podría también generar problemas ambientales para México en el sentido de que la administración de Trump ha decidido retirarse de los Acuerdos de París y esto traerá consecuencias?

—Los impactos del cambio climático serían muy serios para México. México es muy vulnerable al impacto del cambio climático, pero para ser francos, también lo es Estados Unidos. Si ponemos atención al incremento en el nivel del mar y a los huracanes, veremos que Florida es muy vulnerable, Louisiana es muy vulnerable. También sabemos que el norte de EU particularmente, es afectado por olas de frío que resultan en toneladas de nieve. Y es muy simple, verás: cuando la tierra está más caliente, entonces hay mucha más evaporación, las nubes se vuelven más pesadas y revientan con gran cantidad de lluvia. Otra cosa que sucede es que hemos perturbado las regiones árticas y en consecuencia, los vientos árticos han bajado hasta los Estados Unidos, que es lo que ha causado ese tipo de clima.

Todo es una manifestación, un símbolo de los cambios que se han generado en la atmósfera. Y los seres humanos somos responsables de ello.

Pienso que habrá muchos grandes empresarios que comenzarán a forzar al gobierno norteamericano para que vuelva a entrar en el Acuerdo de París, simplemente porque de otra manera se quedarían rezagados. ¿Sabes? La tecnología de mañana será muy diferente a la tecnología de hoy. Digamos que otros países comienzan a trabajar en diferentes fuentes de energía renovable, si U.E. va en la dirección contraria, entonces no podrá incursionar en mercados globales. Otros países, digamos los chinos, los alemanes, los daneses, ellos se quedarán con esos mercados. Así que creo que es sólo cuestión de tiempo. Los hombres de negocios se dan cuenta que E.U tendría pérdidas, como resultado de no ser parte del Acuerdo de París. Ellos presionarán al gobierno. Está destinado a suceder. ¿Qué tan pronto? No lo sé. Pero sucederá.

En ese sentido México debería, por su propio bien, alentar a los Estados Unidos a reasumir el Acuerdo de París.

—Diría que es importante, pero no esencial. Creo que lo que Mexico debería hacer reside en sus propias políticas nacionales. Implementar programas que ayuden a tratar el cambio climático. Si México toma acciones con respecto al cambio climático, los beneficiaría a ustedes y a todos los demás, porque entonces el resto del mundo tendría un ejemplo que copiar. Un ejemplo de cual aprender. Y pienso que eso es crucialmente importante.

En el marco de las próximas elecciones, ¿los candidatos presidenciales deberían incluir al cambio climático como una bandera política y no tomarlo como un tema secundario?

Creo que el público debería estar exigiéndolo ya. Es un asunto muy importante y un buen discurso. Debe existir diálogo acerca de la acción contra el cambio climático. Y sería bueno generar una transición y tener en cuenta propuestas para hacer algo al respecto. Espero que suceda.

¿Qué mensaje le daría a los jóvenes mexicanos?

—El mensaje que yo le daría a los jóvenes mexicanos y a los jóvenes en todo el mundo es que el cambio climático es un problema muy serio que afectará el futuro. Algunos en mi generación han vivido sin verse afectados por este problema, pero para el tiempo en que los jóvenes de la actualidad tengan 30 o 40 años de edad, presenciarán serios impactos debidos al cambio climático, que incluirán impactos en la salud, en la agricultura, en la disponibilidad del agua, incremento en los niveles del mar, eventos extremos. Y ustedes pueden prevenirlos y no me refiero a los jóvenes de 15 o 16 años, tu generación debe preocuparse. Y la manera de transformar la palabra en acción es tomar el liderazgo. Pienso que las personas jóvenes en toda institución educativa deben moverse en la dirección correcta para mitigar el problema de cambio climático. Ustedes tendrán una tremenda cantidad de poder, capaz de cambiar el mundo y de crear un futuro mucho más seguro y sostenible para la humanidad.

De qué tratará su participación en el VI Congreso Internacional de Sustentabilidad Ibero que se realizará el 14, 15 y 16 de febrero en la Universidad Iberoamericana.

Lo espero ansioso y mi equipo esencialmente explicará la importancia de la acción contra el cambio climático y el porqué los jóvenes deberían involucrarse. Voy a exhortar a los estudiantes a ser parte del "POP Movement”: Protect Our Planet e implementarlo en la universidad.

“Creo que lo que Mexico debería hacer reside en sus políticas nacionales"

VI Congreso Internacional

Rajendra Pachauri ha destacado la importancia de la participación de los jóvenes en temas de sustentabilidad por lo que estará presente, junto con otros expertos en el tema, en el VI Congreso Internacional de Sustentabildad de la Universidad Iberoamericana los próximos 14, 15 y 16 de febrero en las instalaciones del campus Santa Fe en la Ciudad de México para detallar, lo que él llama, el POP Movement, entre otras posturas.

Más en: www.cisibero.mx