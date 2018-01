El Bronco no cabalga solo a Los Pinos

Jaime Rodríguez Calderón, conocido popularmente como El Bronco, se encuentra a la espera de la confirmación del Instituto Nacional Electoral (INE) de que cumplió con las firmas que necesita para obtener su candidatura presidencial, además de la dispersión en los 17 estados que pide la ley electoral para formalizar su carrera en búsqueda de ser el sucesor de Enrique Peña Nieto.

El gobernador con licencia de Nuevo León adelanta, en entrevista exclusiva con Publimetro, que hablará con sus contendientes sin partido, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter, para crear una alianza independiente.

¿Usted cómo prefiere que le llamen?

— La gente me dice Ingeniero, Bronco, Jaime, pero la mayoría de la gente me dice Bronco.

Hace un momento hablábamos del tema del chapulineo ¿Cree usted que lo que faltó fue explicar a la gente de Nuevo León que era ahora o nunca?

— Yo creo que la gente que se molestó tiene razón, porque yo lo dije. Y no me arrepiento de haberlo dicho, en ese momento lo creía así. En este momento creo que la parte que México necesita es el atrevimiento, de que vayamos a buscar a la gente en la calle. Yo vi que está la posibilidad, también vi que ninguno de los otros que se estaban queriendo inscribir tenían la posibilidad de buscar las firmas, porque es algo muy complicado.

Foto: Alejandro Pujol

Si yo ya tenía la experiencia tenía que aprovecharla para ver si podemos despertar a ese México que necesitamos, un México en el que no dependamos del gobierno, que el gobierno sea un administrador, pero que la sociedad se involucre en la toma de decisiones y no solamente en la crítica, porque finalmente los mexicanos así somos, tenemos que organizarnos y yo lo que quiero es despertar esa organización, despertar esa conciencia de que la sociedad pueda también involucrarse en la decisiones que se deben de tomar para tener un México mejor y entonces hoy le estoy explicando a la gente eso, a través de la redes sociales.

Pero tampoco se debe llegar a los extremos que promete López Obrador, de descentralizar las secretarías y llevarlas a cada estado.

— Esa es una oferta quizás para ganar votos, pero a nosotros, en Nuevo Léon, no nos gustaría tener aquí a la gente de todo el país viniendo a una secretaría, nos van a causar un caos. Si lo que necesitamos es quitar facultades al centro, eso es lo que hay que hacer. Lo que yo propongo es que desaparezcamos todas las delegaciones federales, que le demos las facultades a los municipios, porque eso va a hacer que la gente no tenga que trasladarse a ninguna parte, sino que lo haga en su propio municipio, eso es lo que hay que hacer, no mandar más gente y burócratas a vivir en los estados, eso sería un caos.

Cuando el INE fijó los requisitos para aparecer como candidato independiente ¿cómo veía ese reto?

— Muy difícil y lo sigo viendo, es un reto muy difícil porque buscar voluntarios por todo el país es muy complicado. De hecho, este proceso se hizo para que no hubiera candidatos y bueno hoy está resultando que sí pudiéramos haber algunos, entonces era un reto muy inequitativo, mientras que a los partidos les dan dinero para hacer sus campañas, a nosotros nos ponen a recaudar y luego nosotros tenemos que decirle a la gente que nos quiere ayudar: vamos a publicar que tú me diste y entonces la gente empieza a tener miedo, le tiene miedo al sistema.. Sí te ayudan, pero dicen “no pongas mi nombre”, entonces eso complica, porque todo lo tienes que hacer público. En el caso de nosotros, todo tiene que ser público y en el caso de los partidos nada es público, a pesar de ser un ente público.

¿Cómo puede traducir el apoyo que le ha brindado la gente con sus firmas?

— Hay una conexión de El Bronco con la sociedad, yo soy muy callejero, así he sido como gobernador, me gusta platicar con la gente y entonces la gente no me ha dicho que no, a cualquier persona que le pregunte no me dice que no ¿Cómo te explicas que mi esposa haya ido al sureste del país y haya logrado dos estados en 15 días? Es porque la gente sí quiere hacerlo, sí desea tener eso, y yo no fui ningún día, es decir, hay una posibilidad por el trabajo que se hizo allá, de toda una organización que sabe trabajar y que evidentemente hay una empatía de una sociedad que ya no quiere a los partidos políticos. El verdadero cáncer de México se llama partidocracia, ahí es donde está el problema. Entonces los medios de comunicación, especialmente los de Nuevo Léon, están enojados conmigo, porque soy el único gobernador de todo América que no le paga un solo peso a ningún medio —y no porque no quiera, sino porque no tenemos el dinero—. Yo tuve que tomar una decisión: gastaba en comunicación o arreglaba las escuelas y hospitales. Decidí arreglar esto y evidentemente no tengo la posibilidad de pagarle a los medios.

¿Cómo sería su forma de gobernar un país?

— Mi papá decía que quien puede manejar un Volkswagen puede manejar un tráiler. Yo he demostrado que se puede, mi mamá no sabe leer ni escribir, pero me mandó a la universidad. Si ella pudo, todas las demás pueden. Mi gran heroína es mi mamá.

México es un país diverso. No es lo mismo Nuevo León que Chihuahua y el centro, que es el verdadero cáncer, siempre ve el país así, como un entorno geográfico, no ve las diferencias, entonces gobierna igual para todos y eso no está bien. Lo que yo haría es descentralizar el gobierno, hay que potenciar el municipio, si le das los recursos al municipio todos los problemas cercanos a la gente se van a resolver y la gente podrá vivir de forma tranquila, hacer sus trámites para instalar sus negocios en sus propios municipios.

Foto: Alejandro Pujol

Hay que reducir impuestos, hay que bajar el IVA del 16 al 10%, hay que bajar el ISR del 35 al 27%, eso hará que tu sueldo te alcance y que, si tienes una empresa, puedas subirle el sueldo a tus trabajadores. Con eso se resuelve México. No necesito tener alrededor de mí a gente que dice que estudió en el extranjero que lo único que han hecho es destruir a México, porque finalmente están haciendo teorías que al final, en la práctica, no funcionan.

Nadie se explica por qué el impuesto de la gasolina, yo sí me lo explico porque con él se mantiene a los huev… de todos los gobiernos. Podríamos vivir sin él, si a ti te quita carga fiscal el gobierno, tú puedes ser más feliz, ¿si la naturaleza ha beneficiado a México, por qué no la hemos podido explotar?

¿Esta supresión de impuestos también lo haría con la tenencia nacional?

— La tenencia es un impuesto que no debe existir, nosotros (en Nuevo León) ya lo quitamos. Batallé dos años, pero la quitamos. Sí se puede, se puede sostener un gobierno sin la carga fiscal que tienen los ciudadanos. Cada mexicano trabaja tres días y le regala un día al gobierno para que lo malgaste. Los del norte no estamos de acuerdo en trabajar un día de más para que los del sur reciban el dinero gratis, tenemos que equilibrar eso. Y lo he dicho en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero: la gente no quiere ya el asistencialismo, porque esto es una pequeña dádiva, porque el resto se gasta en burocracia.

¿Qué le ha pedido la gente durante su recorrido por el país?

— La gente me pide que saque a los partidos del gobierno y que corra a los políticos huev… No me ha pedido más que eso, los mexicanos quieren ya quitarse esa opresión, entonces yo nomás les digo “fírmame compadre y cuando vaya yo a la boleta, pues ahí te acuerdas de mí”. La necesidad se ve, por ejemplo, en Zacatecas tienen todos sus caminos destruidos, San Luis Potosí tiene una necesidad enorme de potenciar sus regiones, no estamos produciendo el campo, hay que potenciar el campo mexicano.

Si nosotros potenciamos el campo, nos ganamos a los gringos, ellos consumen de todo. Ahí está la verdadera riqueza de México, pero quisimos industrializar todo. El 90% de México es apto para producir, pero no lo estamos haciendo, ya se despobló el campo mexicano. Ya ven puros viejitos en el campo y no tenemos hospitales geriátricos en México. Creo que Nuevo Léon es el que más tiene conciencia en ese sentido; ya estamos construyendo un hospital geriátrico, pero no existe en el país.

La gente me pide eso en la calle, me pide que bajemos el impuesto de la gasolina y creo que debemos hacerlo, aún arriesgando la burocracia.

Hay quien dice que los independientes podrían quitarle votos a la oposición y beneficiar al PRI, ¿qué piensas de esto?

— El PRI no va a ganar, haga lo que haga. No va a ganar porque la sociedad ya está cansada de eso, lo que he visto en este proceso es que los independientes hemos logrado 7 millones de firmas, es una fuerza impresionante, deberíamos estar viendo la posibilidad de reunirnos. Y lo haremos, yo voy a convocar a esa reunión terminando el tema, debemos de buscar esa posibilidad y yo lo haré, yo no estoy obsesionado, quiero despertar a México, por eso pedí permiso en Nuevo León, pero no necesariamente tengo yo que ser el que tenga que ser.

Se habla mucho del chaqueteo, ¿usted cómo ve esto? porque también lo acusan de que pertenecía al PRI.

— Hay una perversión en el tema de los partidos. Se supone que el dinero que reciben es para formar políticos, para crear militancia, profesionalizando su trabajo, porque, al final del día, dicen que “abrirán a la sociedad sus candidaturas”, ¿entonces para qué sirven los partidos políticos? Yo fui parte de un partido, conozco los principios básicos. Andrés Manuel se llevó a toda la basura de todos los partidos, luego el PRI está postulando gente de la sociedad civil y luego el PAN se une a su contraparte que ideológicamente nunca ha sido posible. Movimiento Ciudadano, un partido de izquierda, con el movimiento de derecha, entonces ya hicimos una “capirotada” y la verdad es que yo me salí del PRI por ese tipo de acciones que no son. Yo me hubiera quedado en el PRI, quizá, si se hubiera seguido con sus estatutos, que son muy buenos. Creo que todo este tipo de cosas que suceden en el país son porque se han perdido los principios básicos del respeto a cada persona, por eso me encanta ser independiente, porque así respetas y no eres un partido.

Foto: Alejandro Pujol

Si hay una cosa que me da orgullo es haber iniciado en México un movimiento independiente, cinco personas, mi esposa y yo iniciamos esto, hoy hay millones de mexicanos que quieren liberarse.

Cuenta con un equipo joven y con su esposa para ayudarle en su campaña.

— Son 60 jóvenes que quieren cambiar el país los que me acompañan, que tienen capacidad y que han logrado una gran cantidad de firmas y logran una gran cantidad de simpatías, eso y mi silla cibernética también es parte del equipo.

¿Le daría algún tipo de amnistía al narco?

— No, eso no ha funcionado en ninguna parte, ni en los países que lo han intentado, como en Colombia. ¿Por qué Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia no lo hacen? Alguna razón han de tener para no hacerlo. ¿Cómo perdonarle a alguien que mató a tu esposa o a tus hijos, por decisión del gobierno? ¿privilegiando el hecho de que los delincuentes dicen que bueno es este señor y tengas el odio de aquellos que han perdido a su hijo?

Tenemos que terminar con la violencia, pero educando a nuestros hijos, hemos perdido principios, valores y respeto a la familia porque las mamás y los papás de hoy trabajan. Mis hijos, por ejemplo, están en una escuela donde colinda Monterrey y García, porque fue la única donde me dio la oportunidad de meterlos, la gente no quería tener a mis hijos en la escuela por el riesgo que representaba El Bronco en Monterrey, entonces ahí los dejé, es una escuela que me cobra mil 500 pesos al mes y es una escuela chiquita, y son hijos del gobernador, pero no van a tener mayor prestigio por estar en una escuela cara. Si los ejemplos se los tengo que poner yo, no los maestros, no porque están en un colegio super fregón van a ser super fregones, de qué le sirve a mi hijo saber inglés si lo que quiero es que trabaje en México, no en Estados Unidos. Yo le hablaría a Trump en español y que él hable inglés, ¿por qué los mexicanos queremos ir a Francia y hablar francés, cuando los franceses vienen aquí y nosotros andamos tratando de entenderlos? ¿por qué vienen los americanos y ni siquiera hacen esfuerzo de hablar español? Nosotros tenemos que privilegiar la cultura del español.

Lo que yo pretendo es privilegiar el valor de una persona, regresarle el valor al maestro y privilegiar la riqueza que le podemos dar.

¿Es demasiado tarde para hablar de un pacto anticorrupción?

— Si el de arriba no tiene ganas de robar, la corrupción se acaba rápido. No tienen que hacer una ley, te doy un ejemplo: ¿Para qué te llevas dinero si todos nos vamos a morir?, ¿cuál es el origen de la ambición de los burócratas?, ¿por qué se han identificado grandes historias de corrupción? Porque quienes llegan al gobierno son los chamaquitos que creyeron que iban a poder gobernar este país, los que nacen en pañales de seda, son aquellos que creen que haciéndose ricos van a ser parte de un privilegio, dónde están ellos ahorita, perseguidos, pero ninguno ha sido sentenciado.

¿Las redes sociales son irritantes, como dijo el Presidente?

— A él porque a lo mejor no le gusta que le rayen el disco. La gente está enojada con el sistema, en las redes sociales cada persona es reportero de su propia vida y el gobernante tiene que tener la piel suficientemente maciza para que no te llegue al hígado y que no te llegue a ensuciar.

Foto: Alejandro Pujol

Si tú le explicas a la gente cuál es tu trabajo, la gente lo va a entender, trabajar como gobernante es responderle a la sociedad a través de un medio y creo que las redes sociales son un medio adecuado. México tiene 107 millones de cuentas de Facebook, el gobernante que no entienda eso está mal, las redes sociales, más que irritantes, son un medio de saber el sentimiento de la sociedad y si tú tienes la habilidad de conducirlas, las redes sociales son la mejor herramienta para gobernar.

¿Cómo sería la relación de El Bronco con Trump?

— Le invitaría un tequila para quitar la rispidez. no tenemos que pelearnos, hay que convencerlo de que la convivencia entre México y EU podría ser poderosa. Es cierto que tenemos problemas que nos afectan el uno al otro. Por ejemplo, la producción de armas de EU a México —y no he escuchado a Trump hablar de eso— o el exceso de consumo de drogas de los estadounidenses, también hay que decirle esto en su cara: “Oiga señor Trump, los estadounidenses tienen un problema de consumo de droga, ¿cómo le hacemos para solucionar este problema?”, pero hay que decírselo.

¿De ganar la Presidencia entrará en su caballo a Los Pinos?

— Claro y le haría un corralito ahí en Los Pinos, acá en el departamento no me dejaron llevar a mi poni para Emiliano, pero fíjate, es como alguien que tiene un carro, que le gusta traer su carro, les hacen una cochera, los limpian, les compran llantas. Yo tengo mi caballo y para mí eso es aprender a no perder el cariño por algo y eso me hace ser más humano. “El que trata a un caballo bien, trata a una persona bien, el que doma a un caballo, doma la vida” y para mí es grandioso.