Desaparece en Ecatepec y encuentran celular en bodega de su novio

Nancy Ríos García, de 33 años de edad, desapareció el pasado 20 de agosto de 2016 en Ecatepec, Estado de México.

Aproximadamente a las 10:30 de la mañana fue el último contacto que Bellarmina, su mamá, tuvo con ella. Momentos más tarde el yerno de la señora Bellarmina, identificado como Israel, le indicó que su hija había ido a la Ciudad de México y a las 18:00 horas le indicó que no había regresado.

Al día siguiente, el joven se volvió a comunicar con la madre de Nancy e insistía en que algo le había pasado a la joven pues no había llegado a casa, ella preocupada le dijo que fueran a buscarla, pero él no quiso.

Tiempo después, el resultado de las investigaciones indicaron que la joven nunca pisó la Ciudad de México y que el último lugar donde se le vio fue en Ecatepec, Estado de México.

El 24 de agosto de 2016 se localizó el móvil de la joven dentro de una cubeta con agua en una bodega propiedad de su pareja y ese mismo día él desapareció.

Se sabe que la joven no iba a ver a su mamá pero sí mantenían comunicación constante y su madre sabía que ella e Israel peleaban mucho por celos.

Actualmente, Bellarmina no puede ver a sus nietos ya que la familia de Israel no lo permite. Ella está segura de que Israel sabe qué fue lo que le sucedió a Nancy, pues ella nunca salió de casa.

La madre de Nancy indica que no hay avances en su caso y hay mucha información que las autoridades no le han dicho a Bellarmina. Ella indica que Nancy no desapareció de la calle, que saben que nunca salió de su casa y exige una respuesta a lo sucedido con su hija.

A un año, cinco meses y nueve días, la familia de Nancy sigue buscándola y exigiendo justicia por la desaparición de una joven madre de tres pequeños, los cuales siguen llorando por su ausencia.

