Policías temen perder su trabajo por caso Marco Antonio

Dos, de los cuatro policías que detuvieron al estudiante de la UNAM, Marco Antonio Sánchez Flores, difundieron un video en donde aseguran que nunca golpearon al joven de 17 años y se le dejó en libertad.

En la grabación, el oficial Marín González Martínez asegura no ser un mal policía y que teme a perder su trabajo y por la seguridad de su familia, luego de que se le involucrara en la desaparición del alumno de la Preparatoria Número 8.

“Yo no soy mal policía; tengo 20 años en la institución, me han reconocido por medio de premios por mérito policial. Yo he tenido una carrera muy bien. Temo a que pierda mi trabajo”, puntualizó en el video.

Precisó que la detención de Marco Antonio ocurrió luego de que el joven corriera hasta el andén del Metrobús El Rosario para evitar una revisión debido a que se le detectó un bulto a la altura del abdomen; sin embargo, al no encontrarle nada, lo dejaron en libertad, de acuerdo con lo dictado en el Nuevo Sistema Penal Acusatorio.

En tanto, el otro policía de la SSP, Ricardo Trejo Flores, precisó que en ningún momento golpearon al joven y se le respetaron sus garantías individuales y derechos humanos.

“En ningún momento yo aprecié (…) que esta persona estuviera golpeada, no se le apreciaba ningún golpe visible, no tenía tenía sangre y en ningún momento se le maltrato, se le respetaron sus garantías individuales, se le respetó en todo momento sus derechos humanos”, señaló el agente de seguridad.

AQUÍ LOS VIDEOS:

Arrestados, sin uniformes, asustados… hablan los agentes de la @SSP_CDMX que detuvieron a Marco Antonio y luego lo liberaron… sus declaraciones con @franciscozea en @imagenZea @ImagenTVMex pic.twitter.com/QQPpQoi3rk — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 29, 2018

Nunca se maltrató a #MarcoAntonioSanchezFlores Se le respetaron sus derechos y se le dejó en libertad… habla uno de los agentes de @SSP_CDMX involucrados en este caso / @franciscozea @OpEsMx @alertasurbanas @arnemx pic.twitter.com/bfRW0FGpOQ — Carlos Jiménez (@c4jimenez) January 29, 2018