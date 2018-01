Gobierno de Chihuahua primero pide traslado y luego recula: Renato Sales

El comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, señaló que a pesar de que el gobierno de Chihuahua solicitó el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a un penal federal, no lo ha entregado, “primero solicita y luego recula”.

Indicó que el fin de semana se trabajó en los trámites y es la fecha en que no se ha concretado, no se ha dado el traslado, el cual fue solicitado por el gobierno de ese estado de Chihuahua, por el fiscal Jesús Flores Carrete, se dio la gestión correspondiente al que conoce como anuencia de cupo, en el penal federal número 9, pero ello no ha ocurrido.

“No sabemos si en algún momento se concretará, si en algún momento será entregado por las autoridades del gobierno del estado, pero quien solicita el traslado es el gobierno del estado de Chihuahua”, insistió en entrevista para Despierta.

Indicó que la solicitud de traslado se realiza con base en el Artículo 52 Fracción Tercera de la Ley Nacional de Ejecución Penal, “están argumentando que puede generarse ingobernabilidad en el centro, pero sumado a esto si los argumentos estriban en que está en riesgo su vida, eso significa que hay anuencia por parte del imputado, voluntad, un traslado voluntario”.

Ante ello, dijo, técnicamente correspondería a un juez ordenar el traslado y descartó que el caso tenga consideraciones de tipo político, ya que las instrucciones del presidente de la República, son apoyar a las entidades federativas más en cuestiones de tipo penitenciario.

Interrogado sobre la presencia de agentes estadunidenses armados en vuelos mexicanos, mencionó que es un tema que se viene trabajando desde hace tiempo con Estados Unidos, sin embargo, no se ha firmado el memorándum de entendimiento.

Se trabaja en función de las solicitudes que se han hecho, “pero serían vuelos estrictamente comerciales norteamericanos, en aerolíneas comerciales norteamericanas y no en vuelos mexicanos”.

En cuanto a la próxima salida de mil 500 reos, refirió que se trata de aquellos que están siendo procesados o sentenciados por delitos que ya no son graves, que no ameritan prisión preventiva oficiosa con el nuevo sistema, como el robo en transporte público sin violencia.

Aseguró que el resultado de las acciones en materia de seguridad “se va a sentir y se va a percibir” muy rápido.

