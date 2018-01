PGR investiga supuestos actos de corrupción contra Alejandro Gutiérrez

La Procuraduría General de la República (PGR) es imparcial en la investigación que se lleva a cabo en el caso de Alejandro Gutiérrez, y cuidadosa de salvaguardar su integridad para no ponerla en riesgo, señaló el subprocurador Felipe Muñoz.

Mencionó que la Subprocuradoría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la PGR, averigua si existe o no actos de tortura como lo denunció Gutiérrez Gutiérrez, y de ser el caso, dijo, se fincarán las responsabilidades que correspondan a quien sea, pero de no existir se resolverá conforme a derecho.

En entrevista para Despierta señaló que se realiza una investigación acuciosa y en la que hacen del conocimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, cada una de las diligencias que se llevan a cabo, a fin de realizar una investigación con absoluta transparencia.

La PGR tiene que salvaguardar la integridad de Gutiérrez y, "él ha manifestado a través de declaraciones que el señor se ha dolido y teme por su vida, así lo manifiesta nosotros estamos obligados a tomar esta declaración y tenemos que tomar en consideración los señalamientos que él hace".

Reiteró que de todo ello están dando cuenta a la CNDH, la cual ya se dirigió a la Fiscalía para poder tener acceso a la carpeta de investigación, ya se le informó que sí procede, pero anoche, resaltó, salió un comunicado de prensa en donde se menciona que solicitan que tenemos la competencia de un intercambio para este traslado.

"La competencia que se tiene sobre esa carpeta de investigación no está sujeta a ningún intercambio, porque sería motivo de responsabilidad, no encuentro argumento alguno que nos permita justificar un intercambio de esta naturaleza, lo cual me parecería muy grave y me llama mucho la atención tanta preocupación por querer rescatar esta carpeta de investigación, la cual se está llevando con absoluta transparencia", puntualizó.

