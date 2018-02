INE niega registro a 23 independientes por firmas falsas

El Instituto Nacional Electoral (INE) negó este jueves el registro a 23 aspirantes independientes que buscaban la candidatura a una diputación federal ya que gran parte de sus firmas fueron obtenidas de manera fraudulenta.

Asimismo, informó que un aspirante adicional no obtendrá su candidatura pues fue identificado un alto número de apoyos duplicados, lo cual aunque no es un ilícito, no le permiten alcanzar las firmas necesarias para estar en la boleta el próximo 1 de julio.

Por su parte, el consejero Benito Nacif, presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, detalló que las irregularidades detectadas se agruparon en tres grupos principalmente:

El uso de fotocopias de credenciales de elector

El registro de credenciales/documentos no válidos

El uso de credenciales apócrifas o simuladas

Agregó que 40 de los 64 aspirantes que cumplieron con los requisitos de acumulación y dispersión de firmas lograrán su candidatura, aunque dijo, aún está pendiente la revisión de su fiscalización de gastos.

En el mismo evento, René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, difundió una serie de láminas en donde aparecen los nombres de los 23 aspirantes que no tendrán el registro por adquirir sus firmas de forma irregular.

De las 23 candidaturas, negadas 13 pertenecen a la Ciudad de México, tres a Nuevo León, y una para los estado de Chiapas, Estado de México. Michoacán, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. En algunos casos fueron identificadas hasta 90% de firmas falsas.

Al inicio del proceso, 240 ciudadanos presentaron su intensión para buscar una candidatura independiente a diputados; sin embargo, sólo 64 alcanzaron de forma preliminar el número de apoyos ciudadanos.

Tras realizar una revisión sobre la autenticidad de éstos, se determinó que 17 no cumplieron principalmente por simulación de credencial para votar y en seis casos se detectaron inconsistencias vinculadas a fotocopias o documentos inválidos.

En cuanto a los aspirantes con irregularidades en la captación de firmas, el INE informó que son:

Pablo Fernando Hoyos Hoyos Gerardo Rodolfo Tinajero Villarreal Sergio Edmundo Sanchezllanes Santa Cruz Olivia Rebeca Cebrecos Ruiz. Mario Mauricio Hernández Gómez Juan Carlos Cabrera Morales Ana María Aguilar Silva Alma Tania ViteTorres Hugo Eduardo Rodríguez Torres Luis Javier Robles Gutiérrez José Luis García Frapelli Crispín Barrera Ponce Justo Montesinos López Iliana Isla Moya. Juan Gabriel Robles Ballinas Hidelgardo Basilio Gómez Víctor Manuel Amezcua Arista José Eduardo Santos González Jaime Jair Sandoval Álvarez José Garza Rodríguez Manuel Heriberto Santillán Martínez Armel Cid de León Díaz Didora Inés Rojas Arévalo

También puedes leer: