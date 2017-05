Autoridades rusas alertaron a México sobre peligro de #LordNaziRuso

Las autoridades mexicanas abrieron una nueva investigación relacionada con el intento de linchamiento del ciudadano ruso Aleksi Makeev, en la que se indagan posibles omisiones de la policía municipal de Benito Juárez, informó hoy el fiscal estatal, Miguel Ángel Pech Cen.

En una conferencia de prensa, el fiscal dio a conocer que, por un lado, se investiga a Makeev por el delito de homicidio y, por otro, se busca a los responsables de la agresión y a los operadores de las cuentas de redes sociales que transmitieron en vivo los hechos violentos.

Armina Wolpert, cónsul honoraria de la Federación Rusa en Cancún, confirmó a Efe la nacionalidad de Makeev y explicó que éste fue detenido en noviembre de 2016, según les notificó la policía municipal. Entonces iniciaron investigaciones que los llevaron a descubrir vídeos colgados en YouTube en los que el ruso aparecía profiriendo toda clase de insultos a los mexicanos.

“Cuando nos notificaron en el consulado nos comunicamos con la embajada y fue que se decidió notificar a las autoridades mexicanas para pedir información de su estatus migratorio. Nosotros sabíamos que podía representar peligro para la sociedad”, indicó.

“Es un hombre muy inteligente; él sabía a dónde dirigirse, dónde solicitar un amparo y a dónde tenía que ir para evitar que lo sacaran del país. Por eso se pidió a las autoridades mexicanas que no se le reanudara la situación migratoria y fue así como ya no se le reanudó el estatus de refugiado. Desde febrero de este año su estancia en el país ya no era legal”, aseguró.