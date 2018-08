Ego, gran enemigo de la productividad e innovación: Ricardo Perret

El ego y la competencia simple y llana son los enemigos principales de la productividad, la creatividad e innovación de las empresas; son disfraces que limitan el éxito y te hacen ser quien no eres.

Estas son parte de las enseñanzas más importantes en la filosofía de Ricardo Perret, especialista en innovación, escritor y creador de La Montaña Centro de Transformación; lugar dedicado a desarrollar el talento de empresarios y a reconectar a las personas con su corazón.

Durante una entrevista con Publimetro, el también conferencista internacional comparte sus secretos y técnicas más efectivas para liberarse de los miedos y reconectar al ser humano con sus verdaderos talentos.

¿Quién es Ricardo Perret?

— Soy fundador de La Montaña Centro de Transformación; autor de varios libros como El gen exitoso, Inteligencia espiritual para líderes y New me.

¿Qué es La Montaña Centro de Transformación?

– Es un lugar de retiros y de transformación. Es un espacio mágico en el bosque; ubicado en Tenancingo, Estado de México, a una hora de la Ciudad de México.

En este lugar llevamos a cabo retiros de sanación emocional y de reconexión espiritual; donde acuden personas y empresarios que buscan soluciones de comunicación, planeación, creatividad e innovación.

¿Cómo inicia tu proyecto?

— Durante 18 años me dediqué a la innovación empresarial; escribí varios libros sobre el tema e hice 250 proyectos de investigación en Latinoamérica. Sin embargo, un día, me di cuenta que de nada sirve tener empresas superinnovadoras, si no hay personas felices trabajando.

Por eso generé este gran sueño, esta gran visión: tener un lugar donde las personas pudieran innovar en su propia vida; pero también contribuir con grandes ideas para las empresas.

¿Qué dinámicas y herramientas ofreces para lograr tales objetivos?

— En los retiros buscamos que las personas sanen su pasado y sus emociones; les enseñamos a conectarse con sus padres, abuelos y hermanos, y les decimos cómo deben soltar la culpa, el miedo, la tristeza y el coraje del pasado.

En La Montaña buscamos aplicar la metodología que comparto en mi libro New me, que gira alrededor de las creencias. Muchos venimos cargando creencias negativas que nos limitan como las que te dicen no puedo, no soy aceptado, no merezco, no sé quién soy o no me gusta quien soy.

¿Qué ganas cuando sueltas las culpas y eliminas las creencias negativas?

— Cuando el ser humano es capaz de identificar las creencias que lo limitan en su salud, en su felicidad y en su éxito, es capaz de definir nuevas creencias. También logra reprogramarse para ser mucho más feliz; más innovador, productivo y exitoso.

En los retiros siempre arrancamos con la parte personal y terminamos innovando en las empresas. Hay muchas personas que han salido de aquí siendo emprendedores; porque han descubierto su verdadera vocación, profesión y cómo agregarle valor al mundo.

Cuando te reconcilias contigo mismo, ¿qué obtienes?

— Primero reconectas tu corazón y te desprendes del ego. Y esto último es clave, porque es como una máscara o un disfraz que nos separa de los demás. El ego se vive mucho en el mundo corporativo.

Es aquello que vestimos para ser aceptados por los demás, en un entorno laboral. Sin embargo, esa máscara no te permite ser quien realmente eres.

En el mundo corporativo y gubernamental todos están compitiendo y, al competir, buscas ser quien no eres; pero cuando dejas de competir y sueltas el ego, eres tú mismo, emerge la creatividad y surge el amor dentro de ti.

¿Qué buscan y qué se llevan las personas cuando vienen a La Montaña?

— Hay dos grupos que vienen a La Montaña Centro de Transformación: el de personas individuales e independientes que están pasando por alguna crisis económica-laboral, por una crisis donde no encuentran sentido a la vida, por una crisis emocional fuerte o una adicción severa, pero cuando llegan aquí encuentran el origen de esos dolores que vienen cargando, se liberan y sanan.

El segundo grupo está integrado por ejecutivos y empresas que buscan una mejor comunicación, integración y mayor creatividad; que buscan diseñar un nuevo modelo de negocios para su empresa y agregar valor. Además de aumentar sus ventas, pero no desde la ambición pura y llana, sino a partir de agregar valor al cliente como ser humano.

¿Cuánto aumenta la productividad si una persona o ejecutivo se libera y es feliz?

— Está comprobado por muchos sociólogos e investigadores que, cuando la felicidad aumenta en los colaboradores, la productividad se incrementa de inmediato. Imagínate, por un momento, que todos los integrantes de tu empresa dejan de pensar en sus problemas del pasado, en los conflictos que vienen cargado con sus ex parejas, con sus papás, hermanos… imagínate la capacidad creativa que se va a liberar en ellos.

Si –como empresarios– queremos que nuestros colaboradores apliquen su mayor potencial y eleven la creatividad en el trabajo, necesitas ayudarles a liberar las emociones, creencias y pensamientos negativos que los están limitando. Entre más pensamientos negativos tengas, menos poder mental tienes.

¿Cómo defines la productividad?

— Normalmente la gente llega con un concepto de éxito, felicidad y productividad que está anclado a elementos muy materiales, terrenales, económicos y tangibles.

Sin embargo, cuando vienen a este centro se dan cuenta de que el éxito, la productividad, la creatividad, la felicidad y el amor vienen de elementos más sutiles; de esa reconexión con la naturaleza, con nuestras emociones, cuerpo y con la verdad que vive dentro de nuestro corazón.

Aquí les enseñamos a escuchar la voz de su corazón… ¿Cómo? Literalmente con un estetoscopio: hacemos una serie de dinámicas donde escuchamos nuestro corazón, que es el que nos guía a tomar grandes decisiones, a sanar nuestras relaciones de pareja para ser supercreativos y crear grandes ideas.

Cómo contactar a Ricardo Perret

Para asistir a Retiros de Sanación Emocional y Reconexión Espiritual con Ricardo escribe a lucia@centrodetransformacion.org

Si deseas asistir a conferencias y talleres escribe a sonia@ricardoperret.com

Para sesiones individuales por Skype con Ricardo escribe a sonia@ricardoperret.com