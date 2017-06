Cabildo también apoya al diputado Daniel Torres Cantú

Luego de que Publimetro exhibiera cómo el diputado federal Daniel Torres Cantú utiliza personal de la administración pública de Guadalupe, para que apoyen en horas laborales sus actos de “precampaña”, en redes sociales surgieron videos en donde regidores priistas del mismo municipio, en horas de trabajo, apoyan las tareas proselitistas del legislador.

En al menos un video, exhibido directamente por Daniel Torres en su página de Facebook, se ve acompañado por la regidora cenopista Juana María Ruiz Pérez, quien ostenta el número de nómina 27971 y percibe un sueldo mensual de 36 mil 059.10 pesos.

Incluso, en los recorridos donde se le ha visto al funcionario federal, hace alusión al apoyo que recibe de los regidores del PRI de esa municipalidad. Dicha regidora es presentada ante un grupo de vecinos del municipio, en un evento público de Torres.

“Nos parece una burla. Este señor se niega a soltar la teta del PRI aunque diga que renunció”, dijo Jovita Terán, vecina de la calle Barbadillo, en el centro de Guadalupe.

“Daniel Torres, como ciudadano que no me ha aceptado una reunión para que me represente en su puesto de diputado federal, le quiero hacer unas preguntas: ¿Buscará la alcaldía para Guadalupe? ¿Reconoce tener parientes trabajando en la administración de Guadalupe? ¿Reconoce que parientes le han ayudado en su gestoría (o proselitismo)?”, preguntó el ingeniero Ricardo González a través de redes sociales, sin recibir respuesta del legislador.