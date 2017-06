Al mediodía de este sábado 3 de junio, el reportero Víctor Badillo, fue detenido al ingresar a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo, incomunicado y sin tener contacto con su familia.

Víctor Eduardo Badillo Guerrero acudió a las instalaciones de la SSP local a investigar el caso de una persona detenida; explicó su esposa en entrevista con Publimetro. “Mi esposo fue al municipio a ver un caso”.

Horas más tarde, su cónyuge recibió una llamada de parte del Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, implementado por la Secretaría de Gobernación, alertándole que Víctor había activado su botón de emergencia. Solamente se enviaron dos audios, los cuales no contenían información, solamente ruido.

Poco después, la esposa del reportero (cuyo nombre se omite por motivos de seguridad) pudo contactarlo vía telefónica. “Me dijo que estaba detenido y me dijo fue fuera”.

Al preguntar los motivos de su detención y pedir verlo, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo le dijeron que el detenido ya estaba en compañía de familiares. “No me dejaban entrar, que ya había familiar”. Hasta el cierre de esta edición digital, Víctor Badillo no había tenido contacto con su familia.

Víctor Badillo, “pseudo periodista”

A las 14:32 horas de este sábado, el departamento de prensa del municipio de Escobedo envió a medios de comunicación locales el mensaje: “COMUNICADO URGENTE/ JUNIO 03 DE 2017 / DETIENEN EN ESCOBEDO A SUPUESTO REPORTERO POR INSULTAR A POLICÍAS”, esto desde desde el correo electrónico prensa@escobedo.gob.mx.

En el mensaje se detalla que un “pseudo periodista” identificado como Víctor Eduardo Badillo Guerrero ingresó “sin permiso al edificio”, por lo que fue “abordado por un oficial quien le pidió registrarse ante el personal de guardia, pero éste respondió con insultos alegando que acudió a visitar un ciudadano detenido”.

Publimetro entrevistó a Enrique Patiño, jefe de prensa local, quien no explicó la manera en que el periodista ingresó “de manera ilegal” al edificio. Remarcó en el comunicado oficial el texto.

Comunicado emitido por el Gobierno de Escobedo, Nuevo León, este sábado; el cual reproducimos íntegramente.





Además, contradijo la versión emitida de manera electrónica. “Todavía no enviamos nosotros los boletines: Solamente preparamos la información para quien lo requiera. Si me la pides tú, yo te la doy. Si no me la pides, no te la doy”, explicó en llamada telefónica.

La organización Article XIX ya tiene conocimiento del tema y está actuando en pro de los derechos del comunicador.

“En este caso es una falta administrativa la que se cometió. No creo ahí [inaudible]. En una hora o dos horas máximo él va a estar libre. ¿Sí? Yo le llamé la atención a la persona de la Secretaría y ya quedó el cambio ‘el periodista fue detenido’ ¿sí? Dice por qué la falta y dice el reglamento de barandilla”.

“Hasta donde tengo entendido, Víctor se metió a tomar foto y video, y está prohibido por el reglamento por cuestiones de seguridad. Como periodista, cualquier medio que quiera hacer un reportaje a las áreas restringidas, tiene que pedir autorización. Eso es todo, no pasa nada”, añadió.

Con respecto al estado de salud de Víctor Badillo, Patiño prometió enviar un dictamen médico. Hasta el cierre de esta edición digital, tampoco había sido enviado. La esposa de Víctor Badillo informó a Publimetro que el periodista requiere tomar un medicamento controlado, el cual no le fue proporcionado a la hora que debe ser, sino, mucho después.

Por último, Enrique Patiño negó tener conocimiento si la familia de Víctor Badillo había hablado con él. También desconoce si ha existido contacto entre las autoridades de Escobedo, Nuevo León y el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Explicó que esa es información que solamente puede dar el Secretario de Seguridad Pública.

Tras la entrevista con Publimetro, Enrique Patiño hizo llegar a la redacción la siguiente versión corregida del comunicado; la cual también reproducimos de manera íntegra.

Una persona que dijo ser reportero, sin identificar con que medio colabora, acudió la mañana de este sábado a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Escobedo, fue arrestado en el lugar por ingresar de manera ilegal y del mismo modo tomar fotografías y video sin permiso en las instalaciones de la misma. El detenido fue identificado como Víctor Eduardo Badillo Guerrero, quien por medio del sistema de monitoreo, se observó cuando alrededor de las 11:20 horas llegó al acceso de la Secretaría acompañado de otras dos personas. Momentos después, personal de la dependencia detectó el momento en el que la persona ingresó sin permiso al edificio, por lo que fue abordado por un oficial quien le pidió registrarse ante el personal de guardia, pero éste respondió con insultos alegando que acudió a visitar un ciudadano detenido. También, en el lugar comenzó a tomar fotografías y video del interior (sin contar con autorización por escrito de la autoridad competente), violando con esto la seguridad del edificio, de los detenidos y los elementos que ahí laboran. La persona quedo arrestada y puesto a disposición del Juez Calificador por faltas a la autoridad e ingresar sin permiso al edificio de la Secretaría de Seguridad. En el reglamento de policía y buen gobierno en su artículo 20, fracción IV se establece como infracción de caracter administrativo desobedecer o tratar de burlar a la autoridad que le llame la atención en relación con cualquier aspecto relacionado con el orden y la tranquilidad de la población en general.

Los callos que ha pisado Víctor Badillo en Escobedo

El reportero Víctor Badillo abril de 2016 difundió el caso de Nidia García, una policía que posó en topless y más tarde, denunció una serie de irregularidades en la coloración policiaca de Escobedo. Otros casos son: