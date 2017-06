Corte rechaza impugnación de

El conflicto entre el Ejecutivo y el legislativo por el tema de la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) parece haber llegado al punto culminante, pues un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó rechazar la impugnación que presentó el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, en contra de las reglas aprobadas por el Congreso local.

Según medios de circulación nacional, el magistrado, que aún no es identificado, habría negado el recurso de queja presentado por el mandatario estatal ante el máximo órgano jurisdiccional el pasado 30 de mayo.

El juez argumentó en sus conclusiones que quedaron asentadas en la controversia 169/2017, que a partir de este martes nada obstaculizará los protocolos que estableció el Congreso del estado para elegir las figuras que impartirán justicia en Nuevo León, entre ellos, un Fiscal General y uno específico para investigar actos de corrupción de funcionarios públicos.

Conflicto

El 31 de mayo pasado el Congreso de Nuevo León aprobó por unanimidad la ley reglamentaria del SEA, la cual contempla la salida del actual procurador de Justicia, Bernardo González Garza, y también la salida de Ernesto Cales, zar anticorrupción, dos posiciones que el Ejecutivo pretende mantener en base a las controversias presentadas.

Rodríguez Calderón ha dicho públicamente que lo que pretende es que los ciudadanos sean quienes elijan a los funcionarios que ocuparían esos puestos, sin embargo, las leyes aprobadas por los legisladores establecieron que será un grupo de representantes de la sociedad, empresarios y legisladores los que en conjunto aprobarían a los encargados de procurar justicia en el estado.

El gobernador argumentó que no permitirá que un grupo de “notables” elija esos puestos, por lo que se ha negado a publicar la ley ya aprobada.

La decisión de la SCJN fue aplaudida por los diputados locales, quienes señalan que se ha hecho justicia en pro de los habitantes de Nuevo León, pero para “El Bronco” representa un duro revés, pues de funcionar algún otro recurso de apelación el fallo sería resuelto tentativamente hasta el 2018.

“Creemos que la Corte nos avala que no hicimos un mal trabajo, que no es un trabajo inconstitucional y que si no detuvieron el proceso es porque no encontraron elementos de inconstitucionalidad”, comentó Arturo Salinas, coordinador de los diputados del PAN.

“Es lamentable que el Ejecutivo se haya inconformado con esta reforma y haya puesto una controversia en un tema tan sensible como es el combate a la corrupción. (…) Su propuesta de que el Fiscal General sea electo no tiene pies ni cabeza”, expresó Herman Salinas, también legislador panista.

