Casi la mitad de desapariciones en NL son realizadas por policías, revela informe

Casi la mitad de las desapariciones registradas en Nuevo León entre 2005 y 2015 fueron realizadas por policías, según datos registrados por Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC).

De acuerdo con el informe del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad de la Universidad de Oxford, la Universidad de Minnesota y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, autoridades de los tres niveles de gobierno son responsables del 46.76% de las desapariciones ocurridas en el estado, mientras que el 46.04% corresponde a organizaciones criminales y el 7.19% a particulares.

Precisa que dentro de los casos contabilizados a cargo del Estado, 49.25% pertenecen al orden municipal, 24.63% al estatal y 26.12% al federal.

El informe se basa en el análisis de 548 casos de desaparición documentados por CADHAC que se complementan con la revisión de notas de prensa sobre casos de desaparición publicadas en el periódico El Norte entre 2010 y 2016.

Datos vs. mitos

El reporte del Observatorio señala que la causa de estas desapariciones no necesariamente está vinculada con la pertenencia a grupos criminales, sino que “también hay personas que desaparecen sin estar vinculadas al crimen organizado, no siempre se trata de un ajuste de cuentas”, y apuntaron que “el 91.55% de los casos se trata de personas no criminales”.

Indicó que datos arrojaron que cuando las desapariciones ocurren en espacios públicos son principalmente ejecutadas por agentes estatales, sin embargo, cuando suceden en espacios privados son mayormente realizadas por grupos particulares.

Reportó que el 86.7% de las víctimas son hombres y 13.3% mujeres, de entre 18 y 33 años. En el grupo de hombres se encontró que la mayoría se dedicaban al comercio establecido y legal o eran choferes de transporte y maquinaria; mientras que la mayoría de las mujeres se dedicaba al trabajo doméstico.

Los casos registrados por CADHAC demuestran que “las desapariciones son denunciadas ante las autoridades pero que la respuesta estatal no es eficiente”. También muestran que hay mayor denuncia cuando las desapariciones se presumen llevadas a cabo por particulares que cuando se denuncian por agentes oficiales.

“Existen ocho casos de los acompañados por CADHAC con procesos abiertos. En todos ellos aparece como delito imputado el de “secuestro” o “secuestro agravado”. Solamente en dos de estos casos se han localizado a algunas de las víctimas, y en cinco casos se ha dictado al menos una sentencia respecto a uno o algunos de los responsables. En un solo caso se imputó el delito de desaparición forzada. Sin embargo, se dictó sentencia absolutoria. Los imputados tenían el carácter de funcionarios públicos pertenecientes a la Agencia Estatal de Investigación”, precisó.

TE RECOMENDAMOS: