Buscan vincular a proceso a dos ex colaboradores de Medina

El ex secretario de Desarrollo Económico, Rolando Zubirán y el ex secretario de Obras Públicas del estado, Luis Marroquín, comparecieron este martes en los tribunales en donde escucharon las imputaciones del Ministerio Publico, el cual solicitó que ambos ex funcionarios fueran vinculados a proceso por haber cometido irregularidades en su gestión durante la administración del priista Rodrigo Medina de la Cruz.

El primero de los imputados fue Zubirán, quien según la Fiscalía Anticorrupción, a cargo de Ernesto Canales, es responsable de haber firmado un contrato irregular de un despacho de abogados que fue a todas luces irracional.

De acuerdo con la Agencia Anticorrupción, el contrato en donde lo involucran se firmó el 24 de junio de 2014, sin embargo, ese procedimiento se omitió filtrarlo mediante la Dirección de Adquisiciones de la Tesorería estatal, como marca el protocolo institucional.

El fiscal apuntó que la Secretaria De Desarrollo Económico presentó un documento en donde aseguró que la contratación de la empresa tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014 y que el gasto de 650 mil pesos lo absorbería directamente la dependencia a cargo de Zubirán, algo que no está autorizado según la ley de responsabilidades de Servidores Públicos y de Adquisiciones.

Por su parte, a Luis Marroquín se le imputaron los delitos de Ejercicio Indebido de Funciones, luego de que autorizara de manera ilícita un contrato a favor de la empresa Ruisolk Construcciones por un monto de 40 millones 929 mil pesos.

Tras 10 horas de audiencia, la Juez de Control ordenó que fuera vinculado a proceso ya que existen suficientes indicios para ordenar dicha medida.

“Estoy molesto (…) y cuando digo que estoy molesto es justo porque a nadie le gusta estar en este tipo de audiencias”, refirió al salir del Palacio de Justicia.

El debate sobre la imputación y solicitud de vinculación se desarrolla en las salas de juicios orales de Monterrey, dentro del Palacio de Justicia de Nuevo León.

A Zubirán no es la primera vez que se le intenta procesar por alguna irregularidad detectada en su periodo al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico, pues en 2016 un juez local lo vinculó a proceso tras haber detectado irregularidades en los incentivos que recibió KIA Motors.

A Marroquín se le acusa explícitamente por haber otorgado sin estudios previos un contrato para la construcción de un canal pluvial en el Interpuerto Monterrey.

Se espera que de un momento a otro la audiencia de vinculación de Zubirán concluya, sin embargo, aún no se determina su situación legal.

