"El Bronco" toma taller de uso del lenguaje incluyente

Debido a las constantes recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos hacia el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, este martes el mandatario y el personal de diversas dependencias que conforman la Secretaría General de Gobierno tomaron el curso Trasversalización de la perspectiva de género en la función pública: Taller de uso de lenguaje incluyente y no sexista.

“Siempre que Derechos Humanos me ha hecho recomendaciones, siempre he dicho que las voy a cumplir o voy a intentar cumplirlas, porque no es el hecho de que nos confrontemos o quién tiene o no la razón. La razón la tiene la Comisión de Derechos Humanos, eso es ineludible porque para eso está”.

“Nosotros cometemos de repente errores, nunca de mala fe, pero errores que tenemos que modificar y reconocer cuando así los cometamos”, indicó el gobernador