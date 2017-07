Protección Civil de NL rescata a al menos una persona por semana por actividades de excursionismo

El excursionismo, en sus diversas modalidades, tiende a la alza en Nuevo León, aunque sus practicantes en su mayoría carecen de experiencia o no toman las providencias necesarias, lo que incrementa la atención en rescates por parte de Protección Civil del estado.

Miguel Ángel Perales Hernández, subdirector operativo de la corporación de auxilio, señaló que al menos una persona por semana es rescatada al caer y lesionarse o en el mejor de los casos, extraviarse, al incursionar en cerros y montañas sin guías o la preparación necesaria para estos recorridos de aventura.

Las atenciones van desde extravío a lesiones cada semana, “esto nos lleva a recomendar a la gente a que tenga una buena planeación del lugar a donde van, que sepan a dónde van, investiguen”, dijo.

“De preferencia, que si no conocen el lugar, no se arriesguen y no vayan aventurados a que puedan saber cómo dar, hoy en día, por el tema de las redes sociales se estila mucho de que, investigan un poco con alguna persona que fue anteriormente, ellos les dan algunas referencias, algunos datos del lugar”, comentó.