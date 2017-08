Española denuncia desaparición de su hijo en Monterrey; se lo llevó su esposo, asegura

A las 6:00 horas del 29 de junio pasado, Jesus, de tan solo 14 años de edad y de nacionalidad española, salió de su casa en el centro de Monterrey con rumbo a la secundaria en donde estudia.

Su madre, Maria Fernanda, lo había dejado bajo resguardo de su esposo José Rodriguez de quien está, momentáneamente separada.

Jesus, no regresó a casa desde entonces, tampoco se supo nada de José. Y este martes, Maria Fernanda, ha presentado una denuncia penal pues teme su hijo fuera sacado de México sin su consentimiento.

“Es una angustia como madre, intento localizar a mi esposo, intento localizar a mi hijo sin ninguna respuesta, sin ninguna notificación, sin nada hasta el día de hoy”, narra perturbada Maria Fernanda.

“He acudido a Code (Centro de Orientación y Denuncia) he interpuesto una denuncia por la substracción de un menor, en este mes que ya ha pasado no sé nada, no tengo ninguna información y en Code no a comenzado la investigación”.