Alerta en 5 estados por robo de fuente radiactiva en Nuevo León

La Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una alerta a las Unidades Estatales de Protección Civil de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Coahuila por el robo de una fuente radiactiva, la cual puede ser peligrosa para la salud si se extrae de su contenedor.

La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) informó a la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, que el día 01 de agosto a las 16:20 horas se suscitó el robo de una fuente radiactiva, con número de serie MD40502057, en la Plaza La Joya en el estado de Nuevo León- reza el informe.

A las 00:30 horas del 02 de agosto, el robo fue corroborado por la CNSNS a Protección Civil y desde ese momento, un grupo de expertos ha estado en alerta y en constante comunicación con personal de la Procuraduría de Nuevo León y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, propietarios del contenedor nuclear.

La fuente es de bajo riesgo, sin embargo, puede ser peligrosa para las personas si no se maneja en condiciones de seguridad o no se protege desde el punto de vista físico, lo cual podría causar lesiones permanentes a la persona que la manipule o esté en contacto con ella durante un tiempo prolongado.

Si el material no se encuentra en su contenedor, representa un riesgo importante para la salud; sin embargo, dicha fuente no es peligrosa si no se extrae de su blindaje.

En redes sociales, ha corrido el rumor de maletas similares encontradas en diferentes partes de la capital de Nuevo León y su área metropolitana pero hasta ahora esa información ha sido desmentida por las autoridades locales.

Protección Civil y la CNSNS emiten las siguientes recomendaciones: