Exigen regresar estación de radio cultural a FM en Monterrey

Alrededor de mil personas se reunieron la tarde de este domingo en la Explanada de los Héroes en Monterrey para exigir al gobierno local que regrese la estación OPUS a la Frecuencia Modulada (FM), luego de que el espacio de contenido cultural fuera enviado a la Amplitud Modulada (AM).

La protesta es el resultado de una alerta emitida en Facebook durante la semana, en la cual se pedía al Gobierno local encabezado por Jaime Rodriguez Calderón”El Bronco” regresara el contenido de música clásica al 102.1.

En la protesta pacífica se leía lo siguiente:

Los organizadores del evento advirtieron en el documento entregado a cada una de las personas que la protesta corría el riesgo de ser reventada por alguno de sus participantes.

“Es posible que venga gente con intención de reventar, o de partidizar esta convocatoria; no te ganches con ellos; no los voltees a ver. Ellos traen su agenda que no es la nuestra, y solo aprovechan concentraciones ciudadanas para sus propósitos. Seamos respetuosos en este ejercicio cívico; no lances consignas ofensivas de ningún tipo y no partícipes en ellas”, detallaron.