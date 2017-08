Acusan a escuela de negar educación a niña autista por no ir peinada

Bajo el argumento de ser una institución privada que no recibe apoyos de ningún ente de gobierno, Arena, una institución de atención para niños con Autismo ubicada en la colonia Contry del municipio de Guadalupe, Nuevo León, se ha negado a recibir a una pequeña de cinco años de edad argumentando falta de aseo.

Emily Romania Adame Ontiveros, la madre de “Chabelita” aseguró que su hija había cursado ya un año en esa institución, pero en ocasiones se les llamaba la atención porque no iba peinada,”era por no estar peinada. O porque no se llevaban las hojas de la tarea”, asegura.

El plantel educativo, ubicado en la Colonia Contry del Municipio de Guadalupe, descartó totalmente aceptarla, pues dicen no han encontrado apoyo en sus padres.

“Ella tenía un problema de piojos, después no traía lonche o muchas faltas”, dijo la directora general del plantel, Edna Padilla.

“Aquí lo que sucede es que esta niña está entre dos cuidadoras primarias. Que son la mamá biológica y la abuelita, entonces, la mamá puede decidir una cosa y puede aceptar una cosa pero luego la abuelita no la acepta”, mencionó Padilla.

La abuela, Beatriz Isabel Ontiveros Galicia, explicó a Publimetro que la familia le hizo saber a la escuela que toda la información referente a su nieta y la escuela se la hicieran llegar a ella, ya que su hija tiene una condición médica que la hace ser muy distraída, “para ser yo la encargada de responder, pero ellos se la dicen a mi hija y se le olvida o no les entiende. Entonces suceden las complicaciones en la escuela.

La escuela se negó a responder si las puertas de la escuela estarás cerradas para la pequeña Isabella.

La familia asegura que en esa institución si vieron mejorías y que les dolería enterarse que su hija fue sacada de la escuela por una cuestión económica.

El DIF de Guadalupe. Nuevo León, se comprometió a analizar la situación de la familia y en las próximas horas se reunirían con Chabelita para mediar con el plantel educativo.