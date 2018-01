Adalberto Madero renuncia al Partido Acción Nacional

Bajo el argumento de que el PAN dejó de ser un partido ciudadano, para convertirse en un “partido de grupos”, Adalberto Madero presentó su renuncia a la militancia este lunes, la que conservó durante 23 años y que le permitió ocupar los cargos de alcalde de Monterrey, diputado local y senador.

“En la actualidad este PAN ya es otro PAN. Se convirtió en un partido de sumisión y de humillación, en el que sólo se debe de obedecer a Raúl Gracia, a Zeferino Salgado y a Víctor Pérez”, declaró Madero en su encuentro con los medios de comunicación al salir de la Oficialía de Partes, donde entregó su carta de renuncia.

“Fuimos muchos adentro del Partido Acción Nacional los que pedimos que se realizara una elección interna, y en lugar de hacerlo de manera democrática, ellos tres decidieron que fuera por dedazo, todo por capricho de estas tres personas. Así no se puede”, añadió.

“El PAN democrático y ciudadano ya no existe. Y son muchos los casos como el mío: Fernando Margáin, Fernando Elizondo Barragán, Margarita Zavala, Javier Lozano, etcétera”, señaló Madero en sus declaraciones.

El futuro de Adalberto Madero

Respecto a su futuro en la política, ya que ha expresado su intención de contender nuevamente por la alcaldía de Monterrey, Maderito, como es conocido, adelantó que en el transcurso de esta semana dará a conocer si se une a otro partido político o se irá por la vía independiente.

“A mí lo que más me interesa y más me preocupa es ayudar a los regiomontanos, a resolver sus problemas. No tener que obedecer en todo a estas tres personas ni a nadie más”, concluyó.

Información que te puede interesar

Diputado de Nuevo León se hace campaña con Yuawi 'pirata'