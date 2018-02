Trabajaré hasta el último día por el bienestar de los guadalupenses: Francisco Cienfuegos

El alcalde del municipio de Guadalupe, Nuevo León, Francisco Cienfuegos, anunció este domingo que no va a contender por la reelección este 1 de julio, como se venían planteando en los últimos meses.

Por medio de un video difundido en sus redes sociales, el edil apuntó que no renunciará a su cargo y que no utilizará su tiempo para gobernar en el proceso electoral.

“Hoy tengo la responsabilidad de tomar una decisión muy importante en mi carrera política, y así lo haré. En atención a los guadalupenses, a su apoyo y su amistad, quiero anunciarles que seguiré trabajando como hasta la fecha, y que no distraeré mi tiempo en el proceso electoral y me concentraré en cumplir los compromisos que hice con todos los guadalupenses durante mi campaña”, precisó Cienfuegos.

En entrevista con Publimetro, el alcalde de Guadalupe, cuyo periodo de gobierno concluye este 2018 nos cuenta sus motivos por los que decidió no ir por una reelección a pesar de que varios actores políticos y civiles le pidieron que buscará un nuevo mandato.

¿Cuáles fueron los motivos por los que decidió no reelegirse?

Mira, en principio como lo señalaba en el video, es mi intención cumplir con los compromisos pactados en el 2015 y con mi total respeto a la ciudadanía encabezando un gobierno transparente con valores y principios para el bien de los ciudadanos, "mi compromiso siempre ha sido con los guadalupenses", y por ello siempre pongo el interés público por encima del interés personal para mejorar Guadalupe hasta el último día de mandato, creo que esa fue mi principal motivación.

¿Cómo fue el apoyo de su familia en esta decisión?

Absoluto, estos temas se platican también en familia, en mi casa saben que mi pasión por la política es algo que tengo muy presente, y en cualquier espacio de la vida política que tenga la oportunidad de ingresar el apoyo de mi familia será fundamental.

¿Cuáles son los proyectos que tiene para el municipio en estos últimos meses que tiene de mandato?

Como lo prometí en 2015 desde el primero y hasta el último día de mi mandato, buscaré mejorar el municipio, modernizando el alumbrado público, recuperando y manteniendo espacios públicos, cuidando y mejorando nuestros parques y plazas, también buscaré descentralizar la policía instalando mandos en la diferentes colonias, además continuaré trabajando para continuar el crecimiento del equipamiento de la Seguridad Pública y el mejoramiento de la infraestructura vial que hemos llevado a cabo en diversas avenidas del municipio.

Además continuaremos con los programas sociales tanto de salud, como legales, de voluntad para servir que hemos implementado a lo largo de estos años.

¿ Cuáles son sus planes al salir de la alcaldía?

Mira, buscaré continuar mi carrera política y ya veré que cargo ocuparé siempre trabajando en beneficio de Nuevo León y de Guadalupe, lo que estoy seguro ahorita, es de mi trabajo como alcalde y el desempeño que seguiré teniendo para los guadalupenses.

¿En algún momento buscaría volver a gobernar Guadalupe?

Ya veremos, pero como te mencione antes en estos momentos estoy enfocado en cumplir los compromisos que hice con todos los guadalupenses y que los programas y políticas públicas que hemos creado permanezcan para el bienestar de los habitantes.Te repito una vez terminado mi mandato continuaré mi carrera política y ya veré después.

¿A quién ve mejor posicionado para ser el próximo alcalde?

Me parece que la única precandidata del PRI que se inscribió fue Cristina Díaz, quien ya ha gobernado al municipio y tiene la experiencia y el conocimiento para aplicar y continuar con las políticas públicas y programas exitosos con los que actualmente contamos.

¿Cómo ve al PRI de cara a las elecciones?

Considero que no hay una elección que no sea competitiva, creo que hoy los candidatos tienen un gran reto por delante para darnos su oferta política y convencer a la ciudadanía, pero de lo que si estoy seguro es que no hay candidato más preparado y con propuestas más coherentes para gobernar que José Antonio Meade y por ello, tiene mi total apoyo.

¿Cuál es la experiencia que le dejó gobernar Guadalupe?

Gobernar Guadalupe me dejó un crecimiento en lo personal muy importante, es un municipio incansable en el carácter desde su gente, a lo largo de estos años he visto como señoras de 75 años toman cursos de computación, como hombres y mujeres luchan día a día para mejorar y sacar adelante a sus familias.

He visto el carácter de las "mujeres luchonas", la inquietud y la motivación de los jóvenes de todo el municipio, y eso es algo muy bonito que tiene la gente de este municipio.

¿Cuál es su mensaje a la ciudadanía antes de las elecciones de 2018?

Que verifiquen bien las oportunidades y las propuestas que tienen los candidatos de cara al 2018 y que estén bien informados para que puedan salir el 1 de julio ha hacer valer su derecho.

"Mi compromiso por Ciudad Guadalupe cada día es más grande, aquí crecí, aquí me volví padre de familia y aquí quiero que mis hijos crezcan tranquilos", Francisco Cienfuegos

