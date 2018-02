Tengo que decirle al INE las cosas que no le digo a mi vieja: El Bronco

El precandidato independiente a la presidencia de la República, Jaime Rodríguez Calderón 'El Bronco', se dijo confiado de estar en las boletas electorales para la elección presidencial, pero dijo que el INE es muy estricto en la recolección de firmas.

"Tengo que decirle al INE todas las cosas que no le digo a mi vieja", dijo El Bronco.

En entrevista para Despierta con Loret, el precandidato independiente consideró que la "firma autógrafa es más fácil que la app del INE", la cual a presentado muchos errores, pero que a pesar de ello cumplirá con los requisitos que se le piden para estar en las elecciones.

"Como soy el hijo bastardo de la política me mandaron a la calle sin lana"

El Bronco también desmintió que hubiera utilizado dinero del erario público de Nuevo León para recolectar firmas como habían manejado algunos medios de comunicación.

Sobre la reunión que tuvo este miércoles con el otro precandidato independiente Armando Ríos Piter, El Bronco dijo que no se habló sobre la propuesta de una única candidatura independiente y que él no tiene la intención de declinar por nadie porque no es "dueño de las firmas."

El Bronco también dijo que buscará una reunión con la precandidata independiente Margarita Zavala y que tanto a ella como a Ríos Piter les pedirá un acuerdo para no pelear entre ellos como lo hacen los partidos políticos.

"A Margarita no la conozco bien, mi mujer tiene admiración por Margarita. He platicado dos ocasiones con ella, pero no hemos tenido comunicación. Sí voy a platicar con ella, me interesa conocer lo que ella piensa, lo que ella dice, dice lo que ella cree. Nosotros no nos vamos a pelear como se están pelando Andrés Manuel, Meade y Anaya; no nos vamos a pelear".

Si AMLO renuncia a prerrogativas me bajo de la campaña presidencial: El Bronco

Cuestionado sobre su opinión de los otros precandidatos, el ex gobernador dijo que para López Obrador todos los políticos son malos y sólo él es "un santo"

El precandidato dijo que si AMLO renuncia a las prerrogativas que recibe del INE el declinará en sus aspiraciones por la campaña presidencial.

"Si AMLO renuncia al dinero que recibe del INE y se lo regresa a los mexicanos yo me bajo de la contienda presidencial"

Sobre Meade mencionó que no tiene conciencia de lo que pasa en este país y que durante su gestión en la secretaría de Hacienda tuvo varios roces con él.

"Yo tuve varias discusiones con él por el gasolinazo".

Mientras que de Anaya aseguró que " no le entiendo a su idioma porque el habla francés y yo español".

El Bronco también informó que en su campaña utilizaría la frase "Despierta México", con el fin de que la población vea que los partidos políticos no son la única opción de gobierno.

Sobre su antecedentes como militante del PRI, El Bronco dijo que si bien el fue miembro del partido logro "sacarse los diablos y ahora soy un hombre libre".

"Voy a demostrar que se puede hacer una campaña sin dinero de la gente".

El Bronco también aseguró que su patrimonio no rebasa los 20 millones de pesos y que las propiedades que tiene están declaradas ante las autoridades correspondientes.

Finalmente El Bronco aseguró que no confía en las casas encuestadoras porque son parte del sistema.

