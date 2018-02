`Jamás voy a ir por el PAN', asegura dirigente de MC en Nuevo León

El dirigente de Movimiento Ciudadano en Nuevo León, Samuel García, aseguró que no va por el PAN, “pues no me vendo por nadie”.

En un video difundido en sus redes sociales, el también diputado aseguró que prefiere regresar a su despacho que aliarse con Acción Nacional.

“Jamás voy a ir por el PAN, si entré al Congreso como diputado de San Pedro fue para pagarle al PAN (…) No voy a estar en ninguna boleta azul, voy solo”.

“Samuel García va a estar en la boleta naranja de Movimiento Ciudadano. (…) Ya entiendan”, dijo el legislador.

Además, señaló que existen “bots de Morena que están pagados por (Víctor Hugo) Govea, el que ahorita trae denuncia penal, porque está pagando a empresas para pegarme a mí y a mi equipo”, subrayó.

En redes sociales se ha difundido que Samuel García se había “vendido al PAN” luego de una reunión que sostuvo con el el precandidato a la Presidencia, Ricardo Anaya.

Aquí el video: