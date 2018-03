Reprochan al Bronco falta de sensibilidad hacia las mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, integrantes de agrupaciones civiles de Nuevo León afirmaron que la situación de las féminas en el estado es grave y recordaron los comentarios machistas del ahora gobernador con licencia, Jaime Rodríguez Calderón.

Cerca de un centenar de mujeres, pertenecientes a organizaciones como Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) y el grupo Amores, se congregaron este jueves frente a Palacio de Gobierno.

“Si recuerdan, en algún momento (Rodríguez Calderón), por ejemplo, dijo que las mujeres desaparecidas por algo estaban desaparecidas, que seguramente se habían ido con el novio”, declaró Liz Sánchez, integrante de Cadhac.

Destacaron que, en otra ocasión, atacó con sus declaraciones a su propia esposa, Adalina Dávalos, cuando dijo que comía menos su caballo.

“Todas esas declaraciones que da el Bronco no te demuestra más que es un gobernador sin sensibilidad política, porque yo considero que no puede decir que su caballo come menos que su mujer”, expresó Maricruz Flores, del colectivo plural de las Mujeres en contra de la violencia

Agregó que el Bronco es un “macho”, un “misógino” y que por personas como él, en el gobierno no va a cambiar la situación de las mujeres ni en el estado ni en el país.

También hablaron de la alerta de género decretada para cinco municipios de Nuevo León en 2015 y afirmaron que, hasta ahora, no ha ofrecido resultados.

“A las mujeres nos siguen matando y nos siguen asesinando. Las mujeres siguen corriendo peligro en cuatro paredes y por el camino que van a su trabajo, que van a su escuela”, indicó Flores.

Atentados contra mujeres en Nuevo León

Añadió que, con base en registros periodísticos, en la entidad van 46 asesinatos de mujeres solamente en lo que va de 2018.

“Feminicidios son 10, así que nosotras decimos y le exigimos a las autoridades que tienen que cuidar la vida de todas las mujeres, pero no sólo de las mujeres, sino de toda la sociedad”, advirtió.

Las participantes en el evento lucieron pancartas con leyendas como “No más violencia” y “Alto a la desaparición de mujeres”, entre otras.

