Hacen campaña contra automovilistas 'gandallas' en Monterrey

¿Quién no se ha encontrado a un automovilista que toma ventaja de su posición tras del volante?

Pues en Monterrey cansados de estos automovilistas 'gandallas' una organización hasta el momento desconocida ha puesto estos varios anuncios para exigir respeto a los señalamientos.

Esta campaña inició en diferentes avenidas de Monterrey, entre las que destacan Leones, Lázaro Cárdenas y Gonzalitos.

Internautas han promocionado la protesta a través de las redes sociales para educar a los automovilistas.

"Si llegaste a este punto sin hacer fila en los carriles correspondientes, eres un abusivo y por gente como tú, el país está como está. Y si lo haces, entonces NOTEQUEJES.ORG", señala uno de los anuncios.

En la página de internet de esta organización Notequejes.org se puede leer:

"Cualquier persona harta de la gente abusiva, cualquier persona harta de los políticos corruptos, cualquier persona harta de los ladrones, cualquier persona harta del narco, harta de los acosadores, harta de los que hacen bullying, de los que no hacen fila, cualquier persona harta de los que se creen superiores que otros, cualquier persona harta de la gente abusiva.

No somos una persona, no somos dos o tres personas, somos todos."

Asimismo señalan que lo que buscan es "hacer entender a la gente que si abusan de su puesto, del descuido de otros, de las necesidades de otros o de su poder, no son diferentes de los mafiosos, de los malos políticos, de los corruptos, de los secuestradores, asaltantes, delincuentes, si nosotros abusamos de quien hace la fila en su carril e invadimos otro carril sólo por ahorrarnos tiempo entonces no somos muy distintos de los malos, ellos son abusivos y nosotros también y entonces no deberíamos quejarnos cuando nos asalten, cuando nos secuestren, cuando abusen de nosotros como nosotros abusamos de otros".

