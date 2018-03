Pide gobernador de Nuevo León no viajar a EU por Reynosa

Luego de las recientes balaceras que se han registrado en el vecino estado de Tamaulipas, que incluso dejaron la muerte de una mujer inocente, el gobernador interino, Manuel González solicitó a la ciudadanía evitar pasar por Reynosa.

“La primer recomendación que como gobernador de Nuevo León yo hago a la ciudadanía es no viajar a los Estados Unidos por Reynosa”, dijo durante su tradicional atención a medios en Palacio de Gobierno.

Añadió que hay una muy buena coordinación de seguridad con las autoridades de Tamaulipas, pero dentro del estado de Nuevo León.

“Nosotros no tenemos ese tipo de incidentes en el estado de Nuevo León y la Secretaría de Seguridad y los nuevos fiscales estamos muy unidos en todo esto; no por el hecho de que los fiscales sean autónomos e independientes no estemos coordinamos”, estableció.

Remarcó que su recomendación primera es no viajar por hacia los Estados Unidos por ese paso fronterizo sino preferir el paso por Nuevo Laredo.

“Tenemos informes de mayor y mucho mayor tranquilidad por la carretera a Laredo”, compartió.

