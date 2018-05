Niega AMLO en su visita a Nuevo León estar contra empresarios

Rumbo a las elecciones del 1 de julio, el candidato a la presidencia de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que en su movimiento hay gente de todas las clases sociales desde campesinos, obreros, maestros y comerciantes.

Destacó que no está en contra de quien invierte y genera empleos y ayuda en el desarrollo de México.

“El que invierte, hace patrimonio de conformidad con la ley, merece respeto. Nosotros estamos en contra de la riqueza mal habida y mediante la corrupción. No estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción porque es el cáncer que está acabando con el país”, aclaró.

También aseguró que va muy bien en la preferencia de los votantes, pero además “lo que nunca se ha visto”, que va arriba en las encuestas del norte del país.

Explicó que, antes, el movimiento progresista sólo tenía fuerza en el centro, el sur y el sureste del país.

“Pero ahora, según las encuestas, estamos arriba en Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Guanajuato y estamos arriba en Nuevo León”, destacó.

Por eso, afirmó, “vengo a Guadalupe a refrendar mis compromisos, decirles que tengan confianza que no les vamos a fallar”.

El tabasqueño estuvo este domingo en la plaza principal de Guadalupe, donde realizó un mitin como parte de la gira que lleva a cabo desde el sábado por varios ayuntamientos de esta entidad.

Ahí, dijo que su compromiso número uno es acabar con la corrupción.

“Es un compromiso, cero corrupción e impunidad. Vamos entre todos a hacer el acuerdo para moralizar al país”.

Por otra parte, concluyó que se va a cambiar la imagen que tiene nuestro país en el extranjero.

“Ahora lo que se sabe de México en otras partes es nada más que hay mucha violencia y corrupción en el país. Va a mejorar la imagen de México en el extranjero y lo más importante es que vamos a ahorrar todo lo que se roban los políticos”.

No se van a decepcionar, tengo tres principios que me guían: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo