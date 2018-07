“Tuvimos mayoría, así es la democracia”: Felipe de Jesús Cantú

Tras ganar la alcaldía de Monterrey, el panista Felipe de Jesús Cantú habló del reciente proceso electoral y de las posibles impugnaciones de su contrincante, el priista Adrián de la Garza, a quien venció por un apretado margen de 0.89%.

También puedes leer:

“Yo lo que le diría es que hay que reconocer lo que pasó. Y lo que pasó es que la gente votó y tuvimos mayoría, así es la democracia. A mí me ha tocado estar de los dos lados, cuando he ganado y cuando no he ganado, y cuando no he ganado he reconocido el resultado”, dijo.

Añadió que el PAN cuenta con un equipo de abogados y profesionales que lo apoyarían para defender el voto, la voluntad de la ciudadanía, en caso de una impugnación.

“Si él tuviera alguna duda, tiene derecho a plantearla, pero yo creo que lo que hay no son irregularidades, sino inconsistencias”, aclaró.

Cantú, quien ya fue alcalde en el periodo 2000-2003, calificó el proceso del pasado 1 de julio como histórico.

“Es un proceso histórico, nacionalmente hablando. Se da un golpe de timón en donde se cambia la postura respecto al Presidente de la República y se dan posiciones a un partido que tradicionalmente se veía como de izquierda. Teníamos muchos años de no ver propuestas como esas, que se parecen más al México de los años setenta”, apuntó.

Sin embargo, dijo que es muy respetable lo que la gente decidió y hay que darles la oportunidad.

Felipe y las cuentas transparentes

Por otra parte, Cantú aseguró que una de sus prioridades al tomar posesión de la administración será transparentar las cuentas para que los ciudadanos sepan con absoluta verdad qué es lo que pasa con su dinero, los contratos que establece el ayuntamiento y los permisos que se otorgan.

“Tenemos que ir transparentándolo todo. Los documentos deben estar a merced de cualquier solicitud, de cualquier ciudadano y eso incluye, no solamente los residentes, sino también los de otras áreas”, aseguró.

Por otra parte, también dijo que iniciará un proyecto para resolver 400 conflictos viales que parecen menores, pero que perjudican la movilidad de la ciudad.

De la administración de su antecesor se comprometió a continuar con el proyecto de repavimentación de las calles, porque mencionó que es un trabajo que no puede parar.

“Hay pocas (vialidades) muy bien y muchas avenidas y calles secundarias muy mal”, manifestó.

La dedicatoria de Felipe

Finalmente, el alcalde electo de Monterrey mandó un mensaje a su madre, Domitila Rodríguez, quien murió justo el día de la elección.

“Mi dedicatoria de la victoria para ella y mi papá, que han sido mis más grandes motivadores para participar en el servicio público y en el servicio a los demás”.

Con información de Aracely Chantaka Lucio