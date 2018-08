Integrantes del PAN en Nuevo León llevarán elección a la Corte Interamericana

Integrantes del PAN en Nuevo León que realizan una serie de movilizaciones, luego de que un fallo del Tribunal Estatal Electoral les revocó las alcaldías de Monterrey y Guadalupe, anunciaron que impugnarán, pues acusan ilegalidad en la acción del TEE e, inclusive, afirman que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Monterrey, Felipe de Jesús Cantú y un nutrido grupo de simpatizantes mantienen una protesta pacífica; sin embargo, durante la madrugada del domingo, un intento de desalojo por parte de policías municipales terminó con un saldo de seis albiazules detenidos.

Foto: Cortesía

Cantú, todavía alcalde electo de Monterrey; y Pedro Garza, de Guadalupe; reciben todo el apoyo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de su partido.

Incluso, Josefina Vázquez Mota, senadora panista; y el abogado del CEN, Eduardo Aguilar; encabezaron un evento con Cantú en el que destacaron que, debido a la ilegalidad con la que actuaron los magistrados del TEE, exigen que no se entregue la constancia de alcalde electo al priista Adrián de la Garza.

“Esa determinación no fue votada por los magistrados, no hay instrucción de ningún tribunal que ordene al Instituto Electoral Municipal a entregar constancia de mayoría. Es falso lo que intentaron hacer los magistrados, hay un error sustantivo, no fue votado ni siquiera por dos magistrados, así que desde este momento hacemos una exigencia al Instituto Electoral Municipal a que no entreguen la constancia de mayoría que dicen ordenó el Tribunal”, dijo el litigante.

Por su parte, Vázquez Mota fue clara al asegurar que lo que buscan es que se respete la decisión que tomó la ciudadanía el 1 de julio.

“Estamos aquí porque no merecemos algo distinto que no sea la legalidad y el cumplimiento del mandato que tienen los tribunales de respetar el voto”, explicó la panista y ex candidata a la presidencia de la República.

Foto: Cortesía

Advirtió, además, que ganaron Monterrey y Guadalupe en las urnas y no van a dar marcha atrás.

“Y entre más vengan a aprehender ilegalmente a los ciudadanos que se manifiestan pacíficamente, y entre más vengan a agredir estos cuerpos policiacos, habrá más ciudadanos, habrá más apoyo y habrá más respaldo, porque la resistencia civil es algo que los panistas aprendimos a hacer hace muchos años”, añadió.

Por su parte, el abogado panista adelantó que presentarán juicios ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el robo que pretenden no sea consumado.

“Presentaremos denuncias penales, presentaremos ante el Senado de la República, al Congreso del estado de Nuevo León juicios políticos para la destitución de los magistrados”, dijo.

Por último, anunció también denuncias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En Guadalupe, Pedro Garza también recibió el apoyo del CEN, con la presencia del secretario general del PAN, Marcelo Torres. Los panistas guadalupenses colocaron una caja negra, que simulaba un ataúd para dar a entender la muerte de la democracia, tras el fallo del TEE.

También estuvieron presentes Mauro Guerra, líder estatal del partido; y Rebeca Clouthier, ex candidata a la alcaldía de San Pedro.

Los albiazules “velaron” a la democracia con ofrendas florales y veladoras.

Detienen a integrantes del PAN

La detención de los panistas se dio durante la madrugada del domingo, en un intento de desalojo por parte de policías municipales.

Todo comenzó cuando los uniformados exigieron a Cantú y al grupo de simpatizantes que retiraran sillas y mesas que habían colocado cerca de los bajos del Palacio Municipal, pero éstos se negaron.

Debido a que los ánimos se caldearon y comenzó un forcejeó con el mobiliario, los policías se llevaron a seis panistas detenidos identificados como Mario Gutiérrez Hernández, Édgar Martínez, Alfredo Leal, Raúl Ruiz, Ramakxeel Luna y Mario Sergio Montelongo.

Los hombres fueron puestos en libertad cerca de las 10:30 horas del mismo domingo.