Son "invisibles" 90% de menores en el Penal del Topo Chico

Sin acta de nacimiento, instrucción escolar y una adecuada atención médica, más de 50 menores de edad, hijos de reclusas, permanecen en el Penal del Topo Chico sin que las autoridades estatales hagan algo al respecto.

La diputada Karina Barrón, de Movimiento Ciudadano, denunció las condiciones en que se encuentran los llamados “niños invisibles”.

“La mayoría de ellos, sino es que el 90% de los que viven en los penales, ni siquiera están registrados, entonces para el Estado no existen esos niños”, dijo.

La legisladora presentó un exhorto dirigido al gobernador Jaime Rodríguez, a fin de que en la planeación y programación del presupuesto a los Centros de Reinserción Social de Nuevo León se considere la atención y salvaguarda de los derechos de los pequeños que son hijos de las internas.

“Los niños no tienen un espacio de esparcimiento, no hay atención médica, no hay educación para esos niños y varios de ellos, nunca han salido del Penal, nada más los han sacado de emergencia cuando hay un conflicto dentro de los penales. Les exigen que vaya algún familiar de las reclusas y es la única manera en que han salido de ahí”, explicó.

Asimismo, reveló que ha realizado diversas visitas al Penal del Topo Chico, desde la legislatura anterior, y pudo constatar la situación en que se encuentran.

Por lo tanto, añadió que se deben impulsar políticas públicas con enfoque de derechos de niñas y niños en las que se considere el interés superior de la niñez, como lo prevé la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Barrón aseguró que los menores viven “en peligro” por las condiciones de hacinamiento e inseguridad que prevalecen en el centro de internamiento.

El Penal del Topo Chico ha registrado varios brotes de violencia, en lo que va de la presente administración. En febrero de 2016, una riña entre internos dejó un saldo de 49 fallecidos.

La población de menores es de más de 50, y van desde recién nacidos hasta los seis años, que es la edad permitida por la autoridad correspondiente.

Con información de Aracely Chantaka Lucio