Decretan alerta ambiental por contaminación en Monterrey

Por altos índices de contaminación, con concentraciones de hasta 157 puntos Imeca, el gobierno de Nuevo León, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, activó hoy la alerta ambiental para el Área Metropolitana de Monterrey.

Ante esto, en un comunicado, la dependencia estatal pidió al sector industrial evitar actividades que intensifiquen la emisión de partículas y al público en general no realizar quemas de cualquier material, además de no realizar actividades al aire libre.

Señaló que durante las últimas horas del martes anterior se incrementaron las concentraciones de partículas PM10, principalmente en el área de San Bernabé, alcanzando esta mañana los 157 puntos Imeca.

Foto: Cuartoscuro

Dicha acumulación de contaminantes, “debido a las actividades que se realizan en la Zona Metropolitana de Monterrey, en el área de San Bernabé principalmente por quema de residuos, y en el resto de las áreas, principalmente San Nicolás, Universidad y Escobedo”, señaló.

Ello, agregó, por las fuentes fijas (industria), fuentes móviles (vehículos) y por las emisiones generadas por las actividades de construcción, obras en general y circulación de vehículos en caminos sin pavimentar.

“Las fuentes mencionadas, aunadas a las condiciones meteorológicas adversas que se presentan desde el martes 05 de febrero, neblina, inversión térmica, estabilidad atmosférica (baja velocidad de viento) y baja altura de la capa de mezcla de contaminantes, han dado lugar a la mala calidad del aire prevaleciente”, explicó.

Mencionó que las condiciones actuales de calidad del aire se mantendrán hasta el próximo jueves 7 de febrero por la tarde, debido a que se espera un incremento en la velocidad del viento, lo cual podría alcanzar un promedio de entre 15 y 20 kilómetros por hora, existiendo además probabilidad de lluvia ligera.

Debido a estas condiciones, es necesario atender las recomendaciones de autoridades para limitar las emisiones de más partículas contaminantes y prevenir exposiciones prolongadas al aire libre.

A las autoridades municipales y federales, se les solicita mantener la vigilancia en las empresas y actividades de su competencia, asegurando que se utilicen equipos anticontaminantes, así como la humectación en patios y vialidades; el gobierno estatal hará lo propio, dijo.

También es muy importante mantener limpias y humectadas las áreas de trabajo en las que se realicen obras de mantenimiento urbano, especialmente de pavimentación.

Asimismo, hay que asegurar que los transportes de competencia federal operen en buenas condiciones mecánicas; los municipios deberán garantizar que se minimice la suspensión de partículas en los caminos y vialidades de su competencia que carecen de pavimentación.

Para la actividad industrial federal se recomienda minimizar la emisión de partículas en patios, cubriendo los materiales almacenados a granel, mantener limpias las áreas pavimentadas y realizar riego de las superficies que carecen de algún tipo de tratamiento superficial.

En tanto que para las actividades industriales de competencia estatal, deben mantener en operación óptima los sistemas anticontaminantes de sus equipos generadores de emisiones, extremar las medidas de humectación en patios, caminos y toda superficie que carezca de un tratamiento superficial.

Foto: Cuartoscuro

Recomendó además que en el caso de empresas extractoras de materiales no reservados a la federación, no efectuar voladuras. Las construcciones en general, deberán mantener suficientemente humectadas todas las superficies que no cuentan con cobertura vegetal, para minimizar la generación de emisiones.

Para la actividad de transportes de materiales de construcción deberán mantener el material humectado y las cajas deberán estar selladas utilizando lonas que eviten el derrame de materiales.

A las escuelas y planteles educativos se les recomienda dar seguimiento a monitoreo de calidad del aire, minimizar actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas, procurar apagar motores vehiculares de transporte escolar y familias en tiempos de espera.

A la población en general se le recomienda evitar actividades al aire libre y que grupos sensibles como menores, adultos mayores y personas con padecimientos bronco-respiratorios y cardiovasculares se mantengan en interiores.

Además, se pide asegurarse que sus vehículos se encuentren en buenas condiciones mecánicas; si se presenta malestar de las vías respiratorias, acudir al servicio médico. Para actividades deportivas, abstenerse de realizar ejercicio al aire libre. Asimismo, se recomienda evitar el consumo de cigarros, entre otras medidas.

