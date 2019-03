Nuevo León debe garantizar derecho a medio ambiente sano: Colosio Riojas

El diputado Luis Donaldo Colosio Riojas, presentó un posicionamiento en el Pleno de Congreso de Nuevo León en el cual manifiesta la preocupación por la condición actual del medio ambiente y reitera el compromiso que tiene Movimiento Ciudadano con el tema.

El legislador puntualizó que, el derecho a un medio ambiente sano y saludable es un derecho humano y una garantía individual, y dado que el mes de marzo acuña la celebración mundial de los días de la vida silvestre, la eficiencia energética, de la acción por los ríos, y del agua; y a su vez del mes de abril nombrado y reconocido como el mes de la tierra, el mensaje presentado busca crear conciencia en la materia.

“La eficacia en el goce del nivel más alto de los mencionados derechos, conlleva obligaciones para el Estado. El medio ambiente sano como elemento indispensable para la conservación de la especie humana y para el disfrute de otros derechos fundamentales, tiene carácter colectivo. Por esa razón, el Estado debe implementar políticas públicas que permitan prevenir y mitigar la degradación ambiental”, dijo Colosio Riojas.

“Por todo lo anterior, invitamos a todos y cada uno de los legisladores a sumarse a esta nueva cultura de la ecología, a esta carrera contra el tiempo para salvar a nuestro planeta. Nuestro planeta nos necesita, unámonos en su rescate”, concluyó.

Por su parte, Sergio Cavazos Castillo, integrante de la Asociación Civil Limpiemos México, señaló que la Hora del Planeta pretende concientizar a la sociedad sobre la necesidad de adoptar medidas frente al cambio climático provocado por emisiones contaminantes, así como ahorrar energía y aminorar la contaminación lumínica.

“Buscamos empoderar a la gente para que se de cuenta de que ellos son lo único que se necesita para crear un cambio. Es muy importante también que los diputados se acerquen a estas causas y participen, puesto que si ellos no nos escuchan y no se involucran, no se va a poder revertir las cosas”, dijo Cavazos Castillo.

“Invitamos a la gente a que investigue sobre la Hora del Planeta, y que participen apagando las luces y uniéndose a pequeños eventos que habrá en la ciudad, para crear conciencia”, finalizó.!