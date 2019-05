Recortarán corridas nocturnas en camiones ante negativa de alza en tarifas

Ante la negativa para un incremento en las tarifas de los camiones, la Asociación de Transporte de Pasajeros de Nuevo León anunció que ahora recortará su horario nocturno y, considerando que las unidades estarán “guardadas” a las 23:00 horas, la última salida podría ser entre las 18:30 y 21:00 horas.

José González, vocero de la Asociación señaló que la propuesta que ellos tienen es de un incremento de 3 pesos en la tarifa de pago en efectivo y 2 pesos con Tarjeta Feria.

Mencionó que está es una medida de austeridad ante las pérdidas que tienen y que incluso podrían tomar otras como sacar de circulación rutas.

“Consideramos que no tiene sentido el aprobar una tarifa de dos pesos en efectivo sin movimiento en la Tarjeta no va a dar ningún resultado positivo para el flujo que se necesita para pagar el pasivo. Vamos a empezar otra vez con medidas de austeridad, siendo la primera, a partir del día mañana a las once empezar a guardar los camiones”, compartió.

Mencionó que no se les está dejando otra alternativa a los transportistas que están teniendo pérdidas ante el incremento en el costo de insumos.

Hace poco más de una semana, los empresarios del servicio ordenaron un paro de camiones que trajo pérdidas a la Industria de Nuevo León por 570 millones de pesos y afectó a miles de usuarios.