Bronco responde a transportistas que sí asumirá estado el control de las rutas

Tras reconocer que el tema ha sido uno de los más complicados de su administración, el gobernador, Jaime Rodríguez Calderón aseguró que sigue firme en su postura de tomar el control del transporte público y no tiene ni porque preguntar a los empresarios del rubro.

Entrevistado en el marco del Foro Internacional IMEF 2019 advirtió que es una decisión que ya tomó y también aprovechó para negar que el titular de la Agencia Estatal del Transporte (AET), Jorge Longoria, le haya presentado su renuncia, pero admitió que el funcionario estatal ya está “desgastado”.

“Yo no les voy a preguntar a los empresarios del transporte ellos no son dueños de las concesiones, el estado confió en ellos y no han cumplido con su trabajo”, afirmó.

Insistió en una reestructura completa del tema del transporte para la cual están esperando la decisión del Congreso local.

“Ustedes saben la Tarjeta Feria no tiene ningún control administrativo y eso es injusto para el usuario”, estableció.

Después de que los empresarios del transporte desmintieron a la autoridad local sobre un acuerdo para que el gobierno tome el control del servicio, el Bronco expuso: “Hoy, el estado asumirá el control completo quieran o no quieran ellos”.

“Es una concesión que el estado les dio y el estado se las puede quitar, en cualquier momento, esto está establecido en la ley”, explicó.

Rodríguez Calderón previo más desencuentros con los empresarios transportistas.

“Estamos en esta discusión que no es una confronta…Va a haber desencuentros porque es necesario y vamos a seguir sentados en la mesa”, manifestó.

El jefe del ejecutivo estatal mencionó que tiene mensajes que los empresarios le han mandado al secretario general de Gobierno, Manuel González que demuestran que sí ha habido acuerdo.

“Una parte de ellos quieren aferrarse a seguir manipulando. No vamos a permitir que el usuario siga secuestrado”, dijo.

Indicó que están viendo los procesos legales para asumir el control total del transporte en la entidad.

De la renuncia de Longoria afirmó que los chismosos de gobierno siempre existen.

“Nadie me ha presentado nada”, sostuvo.

SON DISTRACTORES.

Por su parte, el coordinador de los diputados del PAN en el Congreso del estado, Carlos de la Fuente dijo que el estado no está viendo con seriedad el asunto del transporte.

“Están tratando de sacar temas para distraer la imagen del estado y que no estén enfocados en la problemática real del transporte”, afirmó.

Son ideas, añadió, yo creo que amanecen y dicen : ¿qué vamos a sacar hoy para distraer la atención?.

“Hoy sale el rumor de la renuncia de Longoria, yo creo que lo mejor que puede hacer es aceptar la renuncia de Longoria; ha habido una falta de control en el transporte”, aseveró.