Samuel García y Mariana Cantú, ¿compromiso que va por la gubernatura de NL?

Pensar demasiado, pensar en mí, en lo que hago, en lo que sigue, pensar, pensar, pensar. Ser demasiado racional me ha llevado lejos, pero también ha hecho que en momentos deje de ver lo obvio, lo que está frente a mis narices, lo que importa más allá de cualquier logro: tú y yo. Nuestra vida juntos es una carrera por el gane, tú en lo tuyo y yo en lo mío, no paramos, nos empujamos, nos jalamos, avanzamos, peleamos, ganamos, estando contigo no hay reto ni meta inalcanzable, por lo que somos juntos, por lo que eres, por inteligente, entrona, decidida, audaz, por ese corazón tan bueno y tan tuyo. Te diré una vez más que todo lo bueno que ha pasado estos años es por ti y gracias a ti. Te diré una vez más que te admiro más que a cualquier otra mujer en el mundo. Te diré una vez más lo que te debería decir más veces y todos los días: te amo. Hace casi cuatro años que te vi en el mar, que vi tus ojos, tu linda mirada fue lo que me conquisto, tu piel bronceada, tus rizos güeros, tu figura. Luego te escuché y salimos y bailamos, llovieron estrellas y así se nos fueron viniendo encima los días, las semanas, los meses. Así te conocí, nos conocimos. Te vi como un ejemplo, como inspiración, como la mujer de personalidad fuerte pero sencilla, graciosa, ligera e inocente, con ambiciones, jaladora y todo eso que hace que te ame y que admire y que me siente orgulloso de ti por ser como eres y de mí por tener la fortuna de estar contigo. Es algo inexplicable, inmerecido, pero real. Hoy sé que para dónde me lleve la vida quiero que sea contigo. Hoy sé que quiero seguir siendo el hombre que soy cuando estoy contigo. Hoy sé que quiero que mis hijos tengan tu mirada, que sus ojos salgan a ti, que se parezcan a ti. Hoy sé que te quiero conmigo para toda la vida. Hoy sé que familia tu y yo formamos. Hoy sé que uno mas uno, suman DIOS. Un 29 de julio de 2015, cambió mi vida, la puso de cabeza, le puso color, alma, brillo, ganas, sueños. Ese día cambió mi vida porque llegaste tú. De hecho, me llegaste tú. Un 16 de mayo de 2020, puede cambiar la vida de los dos, si está noche me regalas un Sí, @marianardzcantu Hoy te propongo ¿te quieres casar conmigo?

