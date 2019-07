Para evitar malos entendidos, Bronco será el vocero de su gobierno

Luego de las contradicciones en que ha caído con funcionarios de sus gabinete, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez Calderón decidió que ahora él mismo será el vocero del estado.

El Bronco respondió así cuando fue cuestionado por las declaraciones que dio el secretario General de Gobierno, Manuel González respecto al impuesto del 1.5 % que le sería impuesto a los taxistas que son requeridos a través de plataforma digital.

“Yo le di instrucciones hoy y le he dado instrucciones a Diana (Adame) nadie del gabinete puede opinar de un área que no sea la que está dirigiendo y este tema solamente lo verá Manuel Vital y el director de la Agencia Estatal del Transporte, nadie más, a partir de la semana que entra, seré yo, el vocero del gobierno. El gobernador se convertirá en el vocero del gobierno para que no haya este tipo de que alguien dijo, el otro dijo y luego que rectificamos”, explicó.

Añadió que para evitar ese tipo de situaciones tomó esa determinación.

“A partir de la semana que entra, haremos una, dos o tres sesiones con ustedes con los temas que quieran ver conmigo”, señaló.

Indicó que el gabinete estará disponible cuando haya una instrucción respecto a eso.

“Lo que quiero es que no se genere ya este tipo de opiniones que da alguien y que luego alguien dice que no es así. En el caso del gobierno, los titulares son los únicos autorizados para dar las opiniones de su área, nadie más”, sostuvo.

En el caso del secretario General de Gobierno aseguró que su “chamba” es la política interior del Gobierno y la relación con el Congreso con los partidos, las organizaciones civiles y ciudadanas.

Por ahora dijo que no va a nombrar un coordinador del Gobierno porque lo está evaluando si se necesita o no.