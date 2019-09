Diputados "chapulines" han convertido al Congreso de NL en burdel

En medio del “chapulineo” que se registra en el Congreso local en donde los legisladores han estado brincando de una bancada a otra, representantes de asociaciones civiles calificaron como reprobable estos movimientos y aseguraron son un signo de decadencia además de que han convertido a la sede del legislativo en un burdel.

Este martes, el diputado de Encuentro Social, Juan Carlos Leal solicitó licencia para ausentarse de su cargo y su suplente Nabor Tranquilino Guerrero, antes de tomar protesta, pidió integrarse a la bancada del tricolor con lo que el PRI suma nueve legisladores lo que lo convierte en la primera minoría.

Gilberto Marcos, de Vertebra aseguró que el Congreso local se ha convertido en un mercado “hasta podría considerarse como un burdel”.

“Es increíble que esté pasando esto por más europeización que nos quieran hacer ver no es lógico. A pasado en otras legislatura en donde un diputado se inconforma con su grupo legislativo y se pasa a otro grupo, pero han sido pecata minuta”, dijo.

Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder cuestionó para qué se les pagan con los impuestos a tantos legisladores cuando son unos cinco o seis los que toman todas las decisiones.

“Presumimos lo que sea una comercialización de las propias curules. Esta legislatura va a pasar a la historia por reducir el mandato popular a un bien comercial, que pueden intercambiarse para tener control en los órganos de poder en el Legislativo”, explicó.

Añadió que son una pena los legisladores que están siendo intercambiados entre bancadas.

“Pareciera que no tienen voz, que no hablan que no razonan que son unos tótems a placer de los coordinadores…Es preocupante que dos o tres personas estén intercambiando esto y vale la pena plantear para que necesitamos 42 diputados si seis de ellos mueven todo”, indicó.

Por su parte, Gilberto Lozano, fundador del Congreso Nacional Ciudadano (CNC) advirtió que los políticos viven la decadencia.

“Es la decadencia completa de los políticos en donde no tienen ideología, lo que tienen es un interés personal, un interés sectario y se mueven a donde están viendo su beneficio”, estableció.

Añadió que ante la situación que se viene de destituir al gobernador, Jaime Rodríguez Calderón lo que están haciendo los legisladores es preparar terreno para las situaciones que se vienen.

Pedro Alejo Rodríguez, de Ciudadano Empoderado aseguró que Nuevo León está ante una política de simulación nunca antes vista en el Congreso.

“Los movimientos que se han dado al interior han dado como detonante una especie de draft, como el futbol, en el que se están comprando voluntades o comprando diputados”, subrayó.

El domingo, los legisladores del PT, Esperanza Alicia Rodríguez López y Zeferino Juárez Mata se sumaron a las filas del PRI. Antes Marco González dejó el tricolor para irse a Morena.

Por su lado, Arturo Bonifacio de la Garza, de Morena y Tabita Ortiz, de Encuentro Ciudadano se sumaron a Movimiento Ciudadano.