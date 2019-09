Renuncia Tapia a bancada de Morena en el Congreso de Nuevo León

Porque aseguró que no será parte de la simulación en que se ha convertido la bancada de Morena en el Congreso local, la diputada Claudia Tapia renunció a la misma y anunció que conformará un nuevo grupo legislativo independiente denominado: Morena Cuarta Transformación.

“Me niego a aceptar que la política se ha vaciado de ideas y se ha vuelto una carrera de lobos; los anhelos y esperanzas de los ciudadanos de Nuevo León no son moneda de cambio”, indicó.

Agregó que no será parte de la simulación en que se ha convertido su bancada.

“En una concesión política de aquellos que pretenden adueñarse del partido, representado en una bancada; partido que tanto atacaron y criticaron durante muchos años”, declaró.

Sostuvo que hay que honrar la lucha del presidente Andrés Manuel López Obrador y los ciudadanos que votaron por Morena.

“Les comunicó mi decisión de dejar de pertenecer al grupo Legislativo del partido Movimiento Regeneración Nacional, a partir de este día y de constituir un nuevo grupo legislativo denominado Morena Cuarta Transformación”, anunció en rueda de prensa.

Con la renuncia de Tapia, Morena ahora tendrá siete diputados.

La solicitud de la legisladora fue turnada a la Comisión de Coordinación y Régimen Interno.

Tapia manifestó que el coordinador del partido, Ramiro González ha obedecido a intereses de personajes de otros partidos.

“Para señalar de corrupción a otras bancadas hay que tener integridad y desgraciadamente las cabezas de la nuestra obedecen a otros intereses de los que yo no puedo, no voy, ni he sido parte”, puntualizó.