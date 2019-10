Enfrenta Nuevo León graves problemas de movilidad

Nuevo León tiene graves problemas de movilidad originados por un deficiente transporte público, la gran cantidad de parque vehicular existente y también por la falta de cultura vial.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el estado es la tercera entidad con mayor número de vehículos en el país con un promedio de 430 unidades por cada mil habitantes y ocupa el primer lugar en percances viales.

Cifras del Observatorio Ciudadano de Seguridad Vial (Ocisevi), establecen que tan solo entre mayo y junio del presente año, se registraron un total de 9 mil 576 percances viales con 619 personas lesionadas y 22 fallecidos.

Ricardo Cantú Jauckens, presidente del Ocisevi, indicó que es la falta de cultura vial de los neoleoneses lo que ocasionan la mayor parte de los accidentes viales.

“En la mayoría de los casos somos nosotros los conductores los responsables de ocasionar los accidentes”, aseguró.

Según las estadísticas que posee el Observatorio, el 41% de los choques son provocados por no guardar la distancia y el 25 % por invasión de carril.

“Creo que todos manejamos a la defensiva, con las prisas de la vida cotidiana no tenemos la cortesía de ceder el paso, andamos todos muy arrebatados y por eso ocurren las colisiones”, señaló Víctor López, conductor entrevistado en el centro de Monterrey.

También existe una nula cultura de respeto al peatón por parte de los automovilistas y el propio peatón no cuida su vida porque en ocasiones no espera el cambio de luz del semáforo, atraviesa a mitad de calle y no hace uso de los puentes.

El Parte Homologado de Hechos de Tránsito, de los ayuntamientos de Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, Pesquería, San Nicolás, San Pedro y Santa Catarina, reveló al Ocisevi, que tan sólo en el mencionado bimestre se registraron 12 atropellos con saldo mortal.

La falta de un transporte de calidad (hay colonias en donde un camión tarda hasta más de un hora en pasar) aunado a las cada vez notables problemas del Metro, Transmetro y Ecovía han disparado el parque vehicular en Nuevo León.

El estudio Así Vamos 2018, presentado por el Consejo Cívico, pone en evidencia que el transporte público va perdiendo terreno ante el privado. En el área metropolitana de Monterrey, el 49.5% de los viajes se realizan a través de un medio motorizado que no es colectivo (auto particular, taxi convencional o de aplicación e incluso motocicleta).

El promedio de tiempo que se invierte en un viaje en transporte colectivo es de 103 minutos en contraste con unos 53 minutos del transporte privado por lo que ese es otro factor que inclina la balanza hacia el uso particular.

Otras de las razones, que precisó el estudio, desaniman a los usuarios a optar por el transporte colectivo es la saturación del mismo.