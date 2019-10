Declina Felipe Calderón visitar el Tecnológico de Monterrey

El ex presidente de México, Felipe Calderón, desistió este martes de acudir al Tecnológico de Monterrey, en donde estaba invitado a una conferencia magistral.

El ex mandatario de la nación envió una carta a la institución en la que aclaró los motivos por los que no vendrá a la casa de estudios.

Mencionó que siguió con atención la discusión pública. “En esta polémica se han vertido diferentes puntos de vista”, dijo. Sin embargo subrayó que tomó en cuenta la postura de Rosa Elvia Mercado, madre de Jorge Antonio Mercado.

El joven junto con otro de nombre Javier Arredondo fue abatido a la puerta de la institución por miembros del Ejército, acusados de ser miembros del crimen organizado.

Calderón es señalado como el responsable de una guerra contra el crimen organizado que dejó miles de víctimas colaterales, como los muchachos.

Por eso su visita no era bien vista por un gran segmento de la población.

El ex mandatario aseguró que no acudirá en atención a la opinión de la señora Mercado