Nuevo León minimiza que comerciantes sean blanco de ejecuciones

Después de que la Fiscalía de Justicia del estado reveló que tres de las víctimas calcinadas en la última semana en Nuevo León eran comerciantes, las autoridades estatales descartaron un motivo de alarma para la población.

La ola de ejecuciones y casos de calcinados inició el martes de la semana pasada y hasta este lunes suman seis, ultimados en cuatro eventos diferentes.

“Hay avances en las investigaciones que nos llevan a otros derroteros, otros lugares donde podemos ubicar el origen de estos asuntos. No puedo adelantar nada porque siguen las investigaciones, pero no, no es una alarma en ningún sentido son gente relacionada a ciertos aspectos especiales que no tienen que ver común con la sociedad”, explicó el secretario General de Gobierno, Manuel González.

Remarcó que las investigaciones llevan por otro rumbo por lo que no hay porque alarmarse.

El caso más reciente de un cuerpo carbonizado se registró, la mañana de este lunes, y la víctima es una mujer cuyo cadáver fue localizado en la colonia Madre Selva, en el ayuntamiento de Monterrey.

El martes fueron encontrados dos cuerpos calcinados en el interior del maletero de un automóvil que se estaba quemando en la colonia Roma. Luego ocurrió el mismo caso en calles de la colonia Independencia, las víctimas también fueron dos.

El fin de semana, desconocidos bajaron un cadáver de un vehículo y tras rociarlo de gasolina le prendieron fuego sobre el carril exprés de Constitución, en pleno centro de Monterrey.

Hasta septiembre del presente año, en el estado se han registrado 756 homicidios dolosos, según cifras de la propia Fiscalía que revelan la tendencia a la alza. En el 2016 se perpetraron un total de 644; en el 2017, 656 y el 2018 cerró con 825.

Desde el Congreso, la administración del Bronco ha sido fuertemente criticada por los diputados locales por la inseguridad que prevalece en el estado y queda en evidencia en las estadísticas.

“Estamos preocupados porque cada vez los hechos son más violentos”, dijo Ramiro González, de Morena.

Sostuvo que la violencia hasta ha alcanzado a los niños como es el caso de los menores baleados en Zuazua.

Ante la ola de calcinados, decapitados y ataques en donde han resultado heridos menores, el legislador Luis Donaldo Colosio Riojas mostró preocupación porque los delitos de alto impacto van en aumento.