Proponen quitar escoltas a gobernador y alcaldes en Nuevo León

Debido a que en Nuevo León se gasta como mínimo unos 100 millones de pesos anuales para dar protección, a través de escoltas y camionetas blindadas a ex funcionarios públicos, el diputado local por Morena, Marco González propuso eliminar esa medida de protección.

La Iniciativa de Reforma de Ley fue presentada por el legislador, acompañado de Ramiro González, coordinador de su bancada en la Oficialía de Partes del Congreso local, este jueves.

“Con 100 millones de pesos, si ponemos un salario de 18 mil pesos (mensuales) por policía son más de 470 elementos que se podrían estar pagando anualmente”, explicó González.

Mencionó que las escoltas y los vehículos blindados fueron muy socorridos en las épocas difíciles en el estado, entre el 2010 y el 2013.

“Se modificó la Ley de Seguridad Pública, específicamente el artículo 57, y ahí se decide brindar seguridad tanto a los titulares del Ejecutivo, a los jueces, magistrados y a los alcaldes, eran otros tiempos y ahí se podría justificar”, dijo.

Especificó que terminada su gestión a un gobernador se le brinda protección durante seis años, a un juez o magistrado, hasta dos años y a un alcalde hasta tres.

Sin embargo, advirtió, que ahora son otros tiempos y el presidente de la República ha puesto el ejemplo de eliminar esos privilegios.

“Llegando, el presidente Andrés Manuel López Obrador, desaparece el estado mayor presidencial, que albergaba 8 mil elementos militares élite, y los regresa las fuerzas armadas a cuidar a la gente”, indicó.

Añadió que en el estado hay ex funcionarios con camionetas blindadas y no sólo ellos sino también miembros de su familia.

Destacó que también hay quienes han regresado estas unidades y los escoltas.

“Tenemos al ex gobernador, Rodrigo Medina que a la semana que dejó el cargo regresó todo. Entonces yo preguntó los que no lo han regresado, por qué no lo regresan. Es un acto de conciencia que se tiene que hacer”, expuso.

Especificó que la Iniciativa de Reforma que se está presentando no va a ser retroactiva, pero espera que Morena la saque adelante para que el actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón y los alcaldes salientes no puedan tener ni escoltas ni camionetas blindadas.

La reforma sería a los artículos 57 de la Ley de Seguridad Pública del estado.