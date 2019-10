Reconocen autoridades de Nuevo León fallas para frenar feminicidios

Autoridades de Nuevo León reconocieron que falta prevención y mejorar las leyes para contrarrestar los feminicidios en la entidad, que con 46 casos, al mes de agosto, se coloca como el tercer estado a nivel nacional que sobresale por este delito.

El Fiscal General, Gustavo Adolfo Guerrero y el secretario de Seguridad Pública en el estado, Aldo Fasci Zuazua fueron citados a comparecer por la Comisión de Igualdad y Género del Congreso local, encabezada por la diputada Karina Barrón.

Fasci Zuazua destacó que es necesaria una nueva legislación para frenar los casos de feminicidios en el estado.

Señaló como un error del sistema legislativo el perdón que se concede a la víctima porque dijo que vuelve a cometer el mismo delito de violencia.

“Hoy existe la figura del perdón y la mujer otorga el perdón porque no le damos opciones porque no tiene forma de llevar los niños a la escuela, ni tiene forma de seguir viviendo, porque no vemos nada de su ingreso, de su escuela, de su salud, la dejamos sola”, explicó.

Sin embargo, dijo que a los seis meses a lo mucho el año la vuelven a agredir y como ya otorgó el perd

Fasci Zuazua dijo que las mujeres que son sometidas a violencia “están muertas en vida” y las autoridades las han dejado abandonadas.

“Jamás podremos aspirar a resolver el feminicidio sin el tema de violencia de género para lo cual hay mucho trabajo que hacer y mucho trabajo legislativo”, subrayó.

Indicó que se atiende a la víctima, pero no al agresor.

“El agresor hay que atenderlo, entonces hay que buscar salidas jurídicas con una legislación paralela a la solución penal que permita que se envíen a tratamiento los agresores”, expuso.

El funcionario estatal dijo que en la actualidad hay 600 órdenes de protección a mujeres que ha enviado el Ministerio Público.

Por su parte, el Fiscal General sostuvo que entre las mujeres mayores de 15 años, el 53% ha tenido algún episodio de violencia y un 32% corresponde a violencia de su pareja; el 18.5 % en el ámbito escolar; el 23% en el entorno del trabajo y el 35.7% una violencia comunitaria.

Destacó que hay una cifra negra de mujeres violentadas que no denuncian. “realmente los delitos se cometen en la oscuridad dentro del hogar a puerta cerrada”.

Guerrero indicó que Nuevo León tiene el tercer lugar en feminicidios nacional porque aquí todos los delitos contra las mujeres se investigan así y luego ya se determina su naturaleza.

Resaltó que los feminicidios del 2013, 2015 y 2016 han sido resueltos y tienen sentencia mientras que en el 2017, el 58%.