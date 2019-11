Advierte Samuel García que gobierno federal busca cobrar impuesto por herencias

El senador, Samuel García, reveló que el gobierno federal pretende cobrar impuestos por las herencias.

El legislador federal de Movimiento Ciudadano explicó que en muchos países el impuesto a la herencia se ha declarado ilegal porque es una doble tributación.

“Es lo mismo del impuesto al ahorro, si ya en su momento me gravaste, cause, pague, por qué va a haber un segundo momento de pago y siempre sale la justificación: “es que no estamos seguros si eso en realidad pagó, es que no es que estemos seguros, es materia fiscal y no debemos andar con supuestos”, apuntó el senador de la República.

Añadió que en su momento hubo un intento de cobrar impuestos a los servicios digitales como Netflix, Amazon y Spotify alegando que el ISR (Impuesto Sobre la Renta) existe desde hace varios años, aunque no está contemplado hasta la fecha un capítulo de servicios digitales.

En ese sentido, agregó, que el capítulo de las herencias tampoco existe, pero el gobierno pretende tomar como pretexto el ISR para agregar un nuevo capítulo referente a las herencias, lo que provocaría la doble tributación.