Gobierno de Nuevo León cancelará la compra del dron

Al comparecer ante el Congreso local en relación con la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el secretario de Seguridad Pública del estado, Aldo Fasci Zuazua dio a conocer que el gobierno estatal deshará la compra del dron.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, Manuel González dijo que avanza la certificación de los penales estatales.

Fasci Zuazua destacó que el área jurídica está en proceso de deshacer la operación de compra del aparato, el cual sufrió hace poco y percance y por lo mismo no está operando, sin que esta transacción afecte al erario.

“Estamos viendo las opciones jurídicas para deshacer la operación y eso significa no dañar el patrimonio del estado, tema uno, que no afecte el tema de los recursos federales que lo hagamos conforme a la Ley”, dijo.

El titular de la SSP abordó el tema en contestación de un cuestionamiento que le hizo el diputado, Horacio Tijerina, de Movimiento Ciudadano.

Indicó que no es fácil sino esa operación ya estaría cancelada, pero mantienen la postura de deshacer la operación y esos recursos reusarlos en otro equipo que en definitiva no cause tanta controversia.

Por su parte, González sostuvo que avanza la certificación de los cinco penales estatales por parte del gobierno de los Estados Unidos.

En una primera etapa quedarán certificados Cadereyta, el Femenil y el de Adolescentes y posteriormente Apodaca 1 y 2.

Cuestionado por el diputado priista, Francisco Cienfuegos, el funcionario estatal habló del tema de los penales estatales y aseveró que sin grandes inversiones y adecuando espacio se logró elevar la capacidad de los centros de readaptación en el estado.

“Les he de decir que, desde el inicio, el proyecto fue, junto con el proyecto Mérida, tomar el control de los penales que durante los sexenios anteriores jamás se había tomado en los últimos 35 años”, aseveró.

Destacó que sin la construcción de un nuevo penal se tiene capacidad para 11 mil 700 reos y la población actual es de 6 mil 500.