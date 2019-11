Directora de secundaria expulsa a alumno por vivir con tío homosexual

Activistas del Movimiento por la Igualdad denunciaron un caso de discriminación contra un menor de edad, a quien la directora de una secundaria le pidió no asistir a clases por vivir con un tío homosexual en Nuevo León.

El adolescente de 14 años de edad y alumno de la secundaria ‘Miguel Ángel Granados Chapa’, en Apodaca, fue acosado durante poco más de un mes por parte de la directora, de acuerdo con los denunciantes.

El activista Mario Rodríguez Platas dijo que la docente hizo comentarios despectivos contra el joven debido a su situación familiar, pues vive bajo la custodia de uno de sus tíos que es homosexual.

"La Secretaría de Educación Pública del estado ha sido omisa en el tema a raíz de que se aprobó que la gente del mismo sexo se puede casar. La directora finalmente lo acosó por una situación tonta. No lo expulsó del todo, porque no mandó nada (de documentos), pero le dijo que ya no fuera", relató.

Ante los hechos, la familia del alumno hizo público el caso en redes sociales y presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

El debate sobre la objeción de conciencia causó controversia en la entidad, pues la comunidad Lesbiana, Gay, Bisexual, Transgénero, y Queer (LGBTQ) consideró que podían verse afectados los grupos vulnerables.

De acuerdo con Rodríguez, no se han terminado de modificar los procedimientos en las instituciones públicas para incluir a los miembros de la diversidad sexual, como en el caso de la Secretaría de Educación, donde los formatos de inscripción de los menores siguen requiriendo los datos de padre y madre.

La familia afectada sostendrá platicas con autoridades de la dependencia a nivel estatal para exigir un correctivo a la directora.

"A quien tienen que expulsar es a ella (a la directora), aquí la víctima es un niño de 14 años. La ventaja es que ese menor tiene plena conciencia de su tío y no es influenciable por ninguna de las partes", destacó el activista Rodríguez Platas.

Sin embargo, consideró que será cuestión de persistencia lograr un cambio a favor, y que no bastará con una única reunión para exponer inconvenientes.

Hace siete meses en Nuevo León se aprobó el matrimonio igualitario, destacó el entrevistado.

